Bir fanatiğin yazılı sınavı
Endoplazmik retikulum nedir?
Arjantin'in gelecek vaat eden oyuncusudur.
Lizozom ve ribozom nedir?
Surinam asıllı Hollandalı ikiz kardeşlerdir.
İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?
Bilmez miyiz hocam: Since 1453!
Ünlü bir bestekar ismi yazınız.
Beşiktaş Çarşı Grubu
Eski Roma krallarından birinin adını yazınız.
Eskisi Totti. Yenisi Cengiz.
Almanya'nın başkenti neresidir?
Hertha Berlin.
Ünlü bir Alman sanatçı ismi yazınız.
Franz Beckenbauer
Sekizli hece ölçüsüne uygun bir mani yazınız.
Yer Sarı Gök Kırmızı Şampiyon Cimbom.
Büyük ünlü uyumuna uygun bir cümle yazınız.
Pele, Maradona, Zidane ve Puskas maça çıkmış.
Rusya'dan 4 tane şehir yazınız.
CSKA Moskova, Dinamo Moskova, Spartak Moskova, Torpedo Moskova...
Duyguların belli bir ahenk ve ölçü içinde aktarılmasına ne denir?
Tezahürat
İki iki daha kaç eder?
Hangi 2 konuk takımınsa o fazla eder.
Dört çarpı üç kaç eder?
Hocam, kasten çarptıysa penaltı eder ama yakın mesafeden çarptıysa devam eder.
Sıcak renkler nelerdir?
Sadece kırmızıdır; Gören yanar, kavrulur.
En beğendiğiniz müzik türü hangisidir?
Statlarda yapılan tezahürat;
İzmir denince aklınıza gelen üç şey nedir?
Göztepe, Karşıyaka, Altay.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İsviçre'de yaşayan herkese düzenli olarak 2500 İsviçre Frangı (7.587 TL) verilmesi üzerine bir referandum yapılmıştır.
Referandum sonucunda halk, ülke ekonomisinin zarar göreceğini düşündüğü için bu öneriyi kabul etmemiştir.
NE KADAR OLDU?
Erzurum'da evinde tek başına olduğu sırada canı sıkılan bir vatandaşın başına inşaat çivisi çakalı 10 YIL OLDU.
FIKRA
Temel çok güzel bir kadını gözüne kestirmiş. Kızın peşinde ve bir taraftan da nasıl kızı ayartırım diye düşünüyormuş. Klasik tavlama usüllerinden biri gelmiş aklına ve birden kadına dönüp, "Hadi bize gidelum saga pul kolleksiyonumu cöstereyim" demiş. Kadın şaşırmış, fakat bozuntuya vermiş: - Peki ya beğenmezsem... - O zaman ciyinur cidersun.
AlkışlıYorum
ARABA kullanırken yoldaki hiçbir çukuru ıskalamadığımı gören kocamın "Şu koca çukuru da mı görmedin?" sorusuna "Bir jip al da hissetmeyelim sarsıntıyı" diye cevap veriyorum. Kocamın "Niye? Jiplerin camları numaralı mı?" yanıtını alıp, direksiyonu magmaya çeviriyorum.
BANKACIYIM. Amcamın biri 1000 TL tüketici kredisi çekmek için şubeye geldi, sırada bekliyor. Sıra tam ona geldiğinde ise sistemin gitmesi nedeniyle 1.5 saat beklemesi gerekince bombayı patlatıyor: "Bu kadar saat şubenin önünde dilenseydim parayı toplamıştım."
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