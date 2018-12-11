Erkeklerin gözünden kadınlar
Bizim işimiz geyik. Umarım kırmamışızdır.
Kadınlar vitrinde gördükleri "İndirim" lafına dayanamaz.
İndirimdeki mal kadında mıknatıs etkisi yapar. 10 tane benzer pabucu olsa indirimde gördüğü ayakkabıyı alır. Siz "Bunların aynısı dolabında var" deseniz, "Sen gerçekten hiç anlamıyorsun" lafını yapıştırır.
Kadınlar ağlar. Ancak tek başına bir köseye çekilip de yalnız ağlamaz. Kadınlar, sadece sevdiği erkek duyabilecekse ağlar.
Kadınlar asla sır saklayamaz. Daha doğrusu, kadınlar için bir sırrı en yakın üç arkadaşlarına söylemek, sırrı açık etmek kapsamına girmez.
Bu mantıkla hepsi en yakın arkadaşlarına söylediklerinden sonunda sırrı bilmeyen kalmaz.
Kestirme yola sapıldığında her kadına bir "Kaybolacağız" korkusu gelir.
Kırmızı ışık, kadınlar için "makyaj molası" işaretidir.
Kadınlar durup dururken eve bir buket çiçekle gelen kocadan şüphelenir.
Erkek konuşurken kadın lafın ortasından konuşmaya dalar ve devam eder. Aynı şeyi erkek yapacak olsa kıyamet kopar.
Karısının göz ucuyla bir başka adama baktığını yakalayabilmiş erkek yoktur.
Oysa kadınlar erkeklerini başka kadına baktığı an saniyesinde yakalarlar.
Evde saatlerce kendi giyimiyle ilgilenen kadın, sokağa çıktığında saatlerce başka kadınların elbiseleriyle ilgilenir.
Kadınlar asla haksız değildir... En haksız olduğu konuda bile "Kendime göre nedenlerim var" der.
Tabiatta kadınlara karşı son sözü söyleyebilecek tek bir doğal yapı vardır: Yankı!
Kadınlar kendilerine neler verildiğine değil, onlar için nelerden vazgeçildiğine bakar.
Zengin adam, karısının harcadığından daha çok kazanabilen erkek demektir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
60'larında emekli olan Fransız bir adam, Rusya'da bir kız ile evlenmiştir.
Fransa'ya gitmek için vize alamayacağını düşündüğü için karısını valize koyup tren yolculuğuna çıkmıştır ancak Polonya'da valizin ağır olması dikkat çekmiştir ve valiz açıldığında Rus bayan çıkmıştır.
Polonya'da öğrendikleri bilgiye göre Rus bayan, Avrupa'da istediği her yere gitmekte özgür olduğu ortaya çıkmıştır. Rusya, vatandaşını ceza almadan ülkesine geri döndürmek için işlemler başlatmıştır.
NE KADAR OLDU?
Jean Marie Pfaff, Trabzonspor'a geldiğinde o dönemin başkanı Mehmet Ali Yılmaz, onu İstanbul boğazına götürüp burası Trabzon diyerek imza attıralı 29 YIL OLDU
FIKRA
Hitler üç esir yakalamış, İngiliz, Fransız ve bir Yahudi.
"Size bir soru soracağım, bilirseniz sizi birakacağım" demiş.
İngiliz'e sormuş:
- Titanik kaç yılında battı?
İngiliz hemen cevap vermiş:
- 1912.
Hitler göndermiş İngiliz'i. Fransız'a sormuş bu kez:
- Titanik'te kaç kişi öldü?
Fransız cevap vermiş:
- 1050.
"Tamam, sen de gidebilirsin" diye özgür bırakmış.
Ve Yahudi'ye dönmüş:
- Say lan isimlerini!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Geçmiş olsun Minik Ada 10 Aralık 2018, Pazartesi KONYA'DA bir fabrikada üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli üretim insansı robotlarından biri olan Mini Ada, Antalya'da...
- Günümüz sözlüğü 09 Aralık 2018, Pazar BANKACI: Paraya ihtiyacınız olmadığını belgelemeniz şartıyla size borç para veren adam BİLGİSAYAR PROGRAM DESTEKÇİSİ:...
- Kadınlar için 10 kusurlu hareket 08 Aralık 2018, Cumartesi YAPILAN sosyolojik gözlem ve araştırmalar, erkeklerin hangi hareketlerine kadınların tahammül edemediğini ortaya...
- Kadınların erkeklerde merak ettiği soruların cevapları 07 Aralık 2018, Cuma KADINLAR sürekli erkeklerin bazı davranışlarına anlam veremez. Mesela en sık zap yapmalarından yakınırlar. Evli...
- Hayata dair tespitler 06 Aralık 2018, Perşembe EMEKLİ Sosyoloji Hocası Muzaffer Tesbih'ten kimi zaman düşündüren kimi zaman güldüren hayata dair tespitler dizisi... ...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Geçmiş olsun Minik Ada
- Günümüz sözlüğü
- Kadınlar için 10 kusurlu hareket
- Kadınların erkeklerde merak ettiği soruların cevapları
- Hayata dair tespitler
- Kadınların rejimi bozmasına sebep olan 8 büyülü an
- Bekarlığın avantajları
- Yapma Tahir
- Kasım ayının trend tweetleri
- Tek başınıza da keyifli vakit geçirebilme