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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 11 Aralık 2018, Salı

Erkeklerin gözünden kadınlar

ÖNCELİKLE kadınlar için sürçü lisan ettiysek affola.
Bizim işimiz geyik. Umarım kırmamışızdır.
Kadınlar vitrinde gördükleri "İndirim" lafına dayanamaz.
İndirimdeki mal kadında mıknatıs etkisi yapar. 10 tane benzer pabucu olsa indirimde gördüğü ayakkabıyı alır. Siz "Bunların aynısı dolabında var" deseniz, "Sen gerçekten hiç anlamıyorsun" lafını yapıştırır.
Kadınlar ağlar. Ancak tek başına bir köseye çekilip de yalnız ağlamaz. Kadınlar, sadece sevdiği erkek duyabilecekse ağlar.
Kadınlar asla sır saklayamaz. Daha doğrusu, kadınlar için bir sırrı en yakın üç arkadaşlarına söylemek, sırrı açık etmek kapsamına girmez.
Bu mantıkla hepsi en yakın arkadaşlarına söylediklerinden sonunda sırrı bilmeyen kalmaz.
Kestirme yola sapıldığında her kadına bir "Kaybolacağız" korkusu gelir.
Kırmızı ışık, kadınlar için "makyaj molası" işaretidir.
Kadınlar durup dururken eve bir buket çiçekle gelen kocadan şüphelenir.
Erkek konuşurken kadın lafın ortasından konuşmaya dalar ve devam eder. Aynı şeyi erkek yapacak olsa kıyamet kopar.
Karısının göz ucuyla bir başka adama baktığını yakalayabilmiş erkek yoktur.
Oysa kadınlar erkeklerini başka kadına baktığı an saniyesinde yakalarlar.
Evde saatlerce kendi giyimiyle ilgilenen kadın, sokağa çıktığında saatlerce başka kadınların elbiseleriyle ilgilenir.
Kadınlar asla haksız değildir... En haksız olduğu konuda bile "Kendime göre nedenlerim var" der.
Tabiatta kadınlara karşı son sözü söyleyebilecek tek bir doğal yapı vardır: Yankı!
Kadınlar kendilerine neler verildiğine değil, onlar için nelerden vazgeçildiğine bakar.
Zengin adam, karısının harcadığından daha çok kazanabilen erkek demektir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
60'larında emekli olan Fransız bir adam, Rusya'da bir kız ile evlenmiştir.
Fransa'ya gitmek için vize alamayacağını düşündüğü için karısını valize koyup tren yolculuğuna çıkmıştır ancak Polonya'da valizin ağır olması dikkat çekmiştir ve valiz açıldığında Rus bayan çıkmıştır.
Polonya'da öğrendikleri bilgiye göre Rus bayan, Avrupa'da istediği her yere gitmekte özgür olduğu ortaya çıkmıştır. Rusya, vatandaşını ceza almadan ülkesine geri döndürmek için işlemler başlatmıştır.

NE KADAR OLDU?
Jean Marie Pfaff, Trabzonspor'a geldiğinde o dönemin başkanı Mehmet Ali Yılmaz, onu İstanbul boğazına götürüp burası Trabzon diyerek imza attıralı 29 YIL OLDU

FIKRA
Hitler üç esir yakalamış, İngiliz, Fransız ve bir Yahudi.
"Size bir soru soracağım, bilirseniz sizi birakacağım" demiş.
İngiliz'e sormuş:
- Titanik kaç yılında battı?
İngiliz hemen cevap vermiş:
- 1912.
Hitler göndermiş İngiliz'i. Fransız'a sormuş bu kez:
- Titanik'te kaç kişi öldü?
Fransız cevap vermiş:
- 1050.
"Tamam, sen de gidebilirsin" diye özgür bırakmış.
Ve Yahudi'ye dönmüş:
- Say lan isimlerini!
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