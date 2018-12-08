Kadınlar için 10 kusurlu hareket
Erkekler bir kadının çok konuşmasından, sürekli olarak hemcinslerini eleştirmesinden, aşırı duygusal davranmalarından, alışveriş bağımlısı olmalarından ve kıskançlık krizine girmelerinden nefret ediyor.
Ya kadınlar erkeklerin hangi hareketlerine tahammül edemiyor.
Rus Pravda sitesinin yaptığı ankete göre kadınların nefret ettiği 10 kusurlu erkek hareketi şunlar:
BENCİLLİK
Konuşmaya başlayınca kadının onu dinlemesini ister. Ancak o karşısındaki kadını dinlemek zorunda değildir. Herkes uyurken o müziğin sesini sonuna kadar açabilir. Ancak o uyurken kimsenin çıt çıkarmaya hakkı yoktur.
KİRLİ BULAŞIKLAR
Yemek yedikten sonra tabağını kaldırmaz ve bulaşıklara bir kez bile elini sürmez.
EŞİNİN AİLESİNİ AŞAĞILAMASI
En ufak bir kavgada eşinin ailesini gündeme getirir. Genellikle onların bilgisiz olduğundan yakınır.
KADINLAR KÖTÜ ŞOFÖRDÜR
Hemen hemen bütün erkekler kadınların kötü şoför olduğunu düşünür. Kendi hatalıysa bile karşısındaki kadın sürücüye bağırır.
TEMBELLİK
Eşi ya da sevgilisi kendisi gibi haftanın 6 günü çalışsa da o her zaman daha fazla yorulmuştur. Ev işlerine asla yardım etmez.
YÜKSEK SESLE MAÇ SEYRETMEK
Maç izlerken bütün dünya durur. Evde başka biri yokmuş gibi televizyonun sesini sonuna kadar açar.
İŞİNİN HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜR
Her zaman işinden bahseder ve en ufak bir sorun olduğunda işi için sizi ortada bırakabilir.
PATAVATSIZLIK
Sizi başkalarının önünde bozma alışkanlıkları vardır.
BECERİKSİZLİK
İş seyahatine çıktığınızda aslan kesilir, ancak geri döndüğünüzde beceriksiz yardıma muhtaç bir bebek gibi davranırlar.
SÖZLERİNİ TUTMAMALARI...
Sürekli konuşup vaatler verirler ancak eyleme dönüştürmezler.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ford otomobillerinin kurucusu olan Henry Ford, çalışanlarının Cumartesi ve pazar günlerini arabalarını daha çok kullanabilmeleri için tatil ilan etmiştir. Henry Ford, aynı zamanda hafta sonu tatili fikrinin de oluşmasına öncü olmuştur.
NE KADAR OLDU?
Coğrafya öğretmeni Özlem Y. "Düğün için damat şart değil" diyerek damatsız düğün yapalı 5 YIL OLDU
FIKRA
Mehmet Bey köpeğinin tasmasından tutmuş yolda giderken, hoşlanmadığı bir komşusuyla karşılaştı. Komşu sordu: - Bu eşekle nereye gidiyorsun? - "Yahu bu köpek be... Köpekle eşeği ayıramıyor musun?" diye tersledi Mehmet Bey. Komşu aldırışsız: - Ben köpekle konuşuyorum. Sen ne diye söze karışıyorsun?
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MİNİBÜSÜN ön koltuğuna oturup, çantamdan sigara çıkarıp yakan ve radyonun frekansını değiştiren, en sonunda şoförün "Kolay gelsin abla!" demesiyle irkilip hemen minibüsten inen kişi benim. Artık nasıl eminsem kendi arabam olduğundan...
Hey Yarabbim...
BU yıl birinci sınıfları okutuyorum.
Konumuz L harfi ile başlayan kelimeler veya içinde L harfi geçen kelimeler bulmak. Öğrencilerden sırayla, çok güzel örnekler geldikçe mutlu oluyorum. Sıra Güven'e geliyor. Güven, "Arı" diyor. "Oğlum arının neresinde L harfi var? İspatla öpeceğim" dedim.
"Bal yapar ya!" dedi.
Ne yapayım, öptüm minik dahimi.
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