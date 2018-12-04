Bekarlığın avantajları
Kendi yemeğimi kendim yapmam ceza değil eğlenceli bile olabilir
"O" t-shirt'u neden "bu" pantolonla giydiğimi açıklamak zorunda değilim
Klozetin kapağını istediğim pozisyonda bırakabilirim.
Barmene korkmadan "Arayan olursa burda olduğumu söyle" diyebilirim.
Ev yerine bütün şehri boyayabilirim...
Sevgilime evimi gezdirebilirim.
Mini karavanımızla ilgilenerek geçirdiğim zamanı mini eteklerle ilgilenerek geçirebilirim.
Evde canımın istediğini canımın istediği yere bırakabilirim.
Süpermarket harcamalarımda en az 20 milyon karda olurum.
İster boxer ister slip giyer ve iç çamaşırımın deseni hakkında hesap vermem.
Çek defterimin neye benzediğini kendi gözlerimle görme fIrsatım olur.
Kredi kartlarım için de aynı şey sözkonusu.
Bir kadınla yakalandığımda hesap vermem gereken, resmi imzayla bağlı olduğum biri değildir.
Otellerde kendi adımı kullanarak salına salına gezebilirim.
Araba kullanırken fazladan bir yol muavini kafamı şişirip durmaz.
Bekar bir erkeğe fikri sorulduğunda rahatlıkla "EVET O ELBİSENİN İÇİNDE ACCCAAAİP ŞİŞKO GÖRÜNÜYORSUN" diyebilir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Koreli inşaat mühendisi Kim Ung-yong, matematiği öğrendiğinde 3 yaşındaydı.
2 yaşındayken 4 farklı dili akıcı bir şekilde konuşan Kim, 4 yaşındayken üniversiteye başlamış ve 8 yaşındayken mezun olmuştur.
Kim'in IQ seviyesi 210'dur.
Türkiye'de olsa askere gitmemek için üniversiteyi uzatırdı.
NE KADAR OLDU?
Manisa'da karın ağrısıyla hastaneye kaldırılan gencin midesinden ingiliz anahtarı, çay kaşığı ve çakmak çıkalı 8 YIL OLDU
FIKRA
Temel İngiltere'ye gitmiş.
Arkadaşları Temel'e, "İngilizce bilmezdin İngiltere'de çok sıkıntı çektin mi?" demişler.
Temel:
- Hayır, sıkıntıyı asıl İnciluzlar çekti...
FIKRA
Temel araba sürerken kırmızı ışıkta geçmiş. Tabii bunu gören polis Temel'i durdurmuş.
Polis: Ehliyet ve ruhsat beyefendi!
Temel:
Verdunuzda mi isteysunuz...
AlkışlıYorum
YILLARDIR yatakta çok deli yattığımı, uykumda sürekli kendisini tekmelediğimi söyleyen kocacım, uyanığım ben uyanık...
GECE geç gelen kocama "Otele hoşgeldiniz beyefendi!" dedim, pişkin pişkin "Lütfen müşteriyi rahatsız etmeyin!" dedi. Hem suçlu hem güçlü dedikleri böyle bir şey işte.
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