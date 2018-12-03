Yapma Tahir
Onu hiçbir sınıf arkadaşı sevmiyordu. Çünkü derslerine asla çalışmayan, tembel bir çocuktu. Özellikle öğretmeni "Beni delirtiyorsun" diye hep kızıyordu Tahir'e.
Bir gün Tahir'in annesi okula geldi. Öğretmeni ile görüştü. öğretmen dürüstçe "Çocuğunuz ders çalışmayan aptalca şeyler yapan bir çocuk, notları da düşük, hayatımda bunun kadar tembel bir öğrenci görmedim" dedi.
Annesi çok şaşırdı, Tahir'i okuldan aldı ve Kayseri'ye taşındılar.
Aradan 25 yıl geçti. öğretmen de Kayseri'ye tayin olmuştu. Bir gün öğretmen ağır bir kalp krizi geçirdi. Bütün doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylediler. Bu zor bir ameliyattı ve Kayseri'de ameliyatı yapabilecek tek bir cerrah vardı.
Öğretmen ameliyat oldu. Gözünü açtığında karşısında yakışıklı cerrah ona gülümsüyordu. Öğretmen tam teşekkür edecekti ki suratı morarmaya başladı. Bir şey söylemek için elini kaldırdı ama söyleyemeden küt diye öldü.
Cerrahın Tahir çıkacağını sandınız değil mi?
Yapmayın. Doktor şaşırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken bir baktı ki o da ne?
Odaları temizleyen Tahir, solunum cihazının fişini çekip elektrik süpürgesini takmış...
Kemal Ekşioğlu ve Paylaşımları
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika'da yaşayan ikiz kardeşler doğduklarında iki farklı aileye evlatlık olarak verilir. Birbirinden habersiz iki aile, ikizlere James ismini verir. İkizlerin köpeklerinin ismi Joy'dur.
İkisi de iki kere evlenmiş ve eşlerinin adları da aynıdır.
İkizlerin bu evliliklerden bir tane oğulları olmuştur ve oğullarının adları da aynıdır.
NE KADAR OLDU?
Tarihi eser kaçakçıları, 3 milyon dolara satmaya çalıştıkları 40 santimlik heykeli eskitmek için iki ay boyunca üzerine işeyeli 8 YIL OLDU
FIKRA
Hasta dahiliye uzmanına gider.
Doktor hastayı soyar ve sadece dinleme aletiyle dinleyerek;
"Nefes al bırak, nefes al bırak" diyerek muayeneyi tamamlar.
Hasta parayı çıkarır, doktora uzarır:
- Kokla bırak, kokla bırak..
FIKRA
Temel otobüse binmiş. Sormuşlar, - Ne yaptın, pilet aldın mi?
- Piletci sankim pilet almamuşum gibi paga manali manali paktu.
- Peki sen ne yaptın?
- Pen de sankim pilet almişum gibi ona manali manali paktum.
AlkışlıYorum
Arkadaşımın oğlu ilkokula başladı. İlk hafta düz çizgiler çizmişler. İkinci hafta eğri çizgiler ve yuvarlaklara geçmişler. Çocuğun babasına yaptığı yorum "Baba okul giderek zorlaşıyor." Bu çocuk okumaz sanırım.
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