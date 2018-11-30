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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 30 Kasım 2018, Cuma

Öğretmenlerin miniklerle yaşadığı komik olaylar

İlkokul öğretmenlerinin en büyük avantajlarından bir tanesi miniklerin pırıl pırıl kafalarıyla her gün karşılaşıyor olmak.
Hiç beklenmeyen yerlerden vurmayı bilen bu ufaklıkların öğretmenleriyle yaşadığı diyaloglara göz atalım.











LÜZUMSUZ BİLGİLER
ABD'nin 41. başkanı George W. Bush, Eric Carle'nin yazdığı "Karnı Çok Acıkmış Tırtıl" isimli kitabı çocukken okumaktan çok keyif aldığını söylerdi. Kitap ilk defa basıldığında Bush 23 yaşındaydı.

NE KADAR OLDU?
Dünyanın en eski dillerinden biri olan Ayapaneco'yu konuşan 2 kişinin de birbirine küs olduğu ortaya çıkalı 8 YIL OLDU

FIKRA
Bir gün bir çocuk parkta bir bankta oturuyormuş.
Etrafını seyrederken bir yandan elinde bulunan şekerleri ağzına dolduruyormuş. Yan bankta oturan bir yaşlı amca "Oğlum o kadar şeker yeme şişmanlarsın, yüzünde sivilce çıkar" demiş.
Çocuk yaşlı adama dönerek, "Benim dedem 110 yaşına kadar yaşadı" demiş.
Yaşlı adam "O da mı çok şeker yiyordu?" demiş.
Çocuk, "Yok dedem hiçbir işe burnunu sokmuyordu" demiş.

AlkışlıYorum
BİR alkış da evde millet gülsün diye annesinin tüm vücuda yapışan dar çiçekli elbisesini giyen, o sırada da depreme yakalanıp o halde dışarı koşan ve sadece ailesini değil tüm mahalleyi gülme krizine sokan erkek arkadaşıma gelsin lütfen...
BİR arkadaşımın annesi kızına her kızışında "Gerizekeli!" diye bağırıyor.
Kız artık isyan etmiş durumda ve o da annesine "Yeter anne, ben gerizekeli değilim gerizekalıyım!" diye bağırıyor.
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Öğretmenlerin miniklerle yaşadığı komik olaylar
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