Pazar alışverişi
Biz de alışverişini pazardan yapan insanlar hakkında birkaç bilgi verelim istedik.
Öncelikle pazardan alışveriş yapmak demek, pazarlık yapmak demektir. Ürünler uygun olsa da pazarlığın hasını yaparlar. Tezgahtaki fiyata kesinlikle almazlar.
Neredeyse az paraya 2 haftalık alışverişlerini yaparlar. Bu da onlara büyük keyif verir.
Şu görmüş olduğunuz eşsiz güzellikteki araba da en büyük yardımcılarıdır.
Onsuz pazara gitmek, ona yapılan en büyük ihanettir.
Eğer tezgahtaki ürünü seçebiliyorsa o gün ondan mutlusu yoktur. Şu leğen uğruna Ya Rab ne müşteriler gidiyor...
Ee doğal olarak mutluluğuna engel olduğu için de ürünleri seçtirmeyen pazarcı baş düşmanlarıdır.
Bir daha o tezgahın önünden bile geçmezler.
Pazardan sağ bir şekilde kurtulmak için de ölüm kalım savaşı verirler. Bu savaşa rağmen yine de pazardan vazgeçmezler.
Pazara pijamayla gitmenin rahatlığını başka hiçbir yerde bulamazlar. Kışın üstlerine bir mont çekerek pazar kombinlerini tamamlarlar.
Öyle pat diye de ilk tezgahtan alışveriş yapmaya başlamazlar.
Şöyle bi baştan sona gezerler ve ne var ne yok süzerler.
Pazar kurulduğunda da hemen gitmezler. Akşam vakitleri en ideal pazar zamanıdır, çünkü ürünler daha da ucuzdurlar.
Marketten alışveriş yapmayı da hiç sevmezler. Zorunlu olmadıkça da yapmazlar.
Pazara hiç gitmeyen bir insanın da hangi aktivitelerden keyif aldığını merak ederler ve bir an önce pazar alışverişini alışkanlık haline getirmesini temenni ederler.
Eğer anneleriyle gidiyorlarsa onlar için bu aktivite daha da keyifli bir hal alır.
Nerede, hangi pazarda ne var çok iyi bilirler. İhtiyaçlarına göre bir o pazara bir bu pazara giderler.
Ee insanlar bir araya gelir de ülke gündemi hakkında konuşmak olmaz mı? Pazarcılarla da özellikle zamlarla ilgili sohbete dalarlar.
Son olarak, pazarın o mahşerlik kalabalığından çıkan seslere karşı kulakları da dayanıklıdır.
Siz pazardan alışveriş yapmayı seviyor musunuz? Sizce pazarların eski tadı kaldı mı? onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünya hafıza şampiyonu Alman Johannes Mallow, 0 ve 1 sayılarından oluşan rakam oyununda 4095 hanelik bir sayıyı doğru hatırlayarak birinci olmuştur.
Çok kuvvetli bir hafızası olmasına karşın birkaç kere yemek yedikten sonra hesap ödemeyi unutmuştur.
NE KADAR OLDU?
Avcılar'da bir bankayı soymak için giren iki kişi, müşterilerin dikkatini çekemeyince "Şaka yaptık" diye bağırarak kaçalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Temel çok zengin ayrıca prestiji de sağlam biridir. Birgün otelin birinin kral dairesinde ummadık bir şey oluyor. Temel altına kaçırıyor.
Temel pantolonunun fazla kirlenmediğine seviniyor ama çorap batmış. Şimdi komiyi çağırsa rezil olacak.
En iyisi diyor pencereden aşağı atayım.
Çorabı pencereden salarken elinden kaçıyor ve tavana çarpıp yere düşüyor.
Eyvah tavan mahvoldu.
Çaresiz artık komiyi çağırıyor.
Komi içeri giriyor.
Temel, "Şu tavandakini temizle sana bir maaşın kadar avans vereyim" diyor.
Komi çok şaşkın şekilde cevap veriyor:
- Sen onu oraya nasıl yaptığını söyle, ben sana iki maaşımı vereyim. :)
AlkışlıYorum
Öğrenci evinde yaşıyorum. Bu akşam bulaşık yıkarken bardakla elimi kestim. Fenalaşmış bir halde hastaneye götürülürken takside yarı baygın bir şekilde "Bulaşık sırası benden geçti!" diye haykırmam öğrenci evlerindeki bulaşık yığınının büyüklüğünü anlatmaya yeter mi?
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