Aşkın kanununu yazsam yeniden
HARRİS AKSİYONU: Bütün iyiler kapılmıştır.
PARALEL TEORİ: Harika yaratık eğer kapılmamışsa, mutlaka bir nedeni vardır.
EVRENSEL GERÇEK: Aşkın gözü kördür.
DİĞER EVRENSEL GERÇEK: Evlilik insanın gözünü açar.
CONWAYS KANUNU: Yanınıza yaklaşan genç ve güzel kız, sizinle ilgilendiğinden değil birini kıskandırmak için etrafınızda dönüyordur.
BEYAZ ATLI PRENS KANUNU: Prensi bulacağım diye çok kurbağa öpülür.
KAZABLANKA KANUNU: Sizinle beraber olsun diye sürekli para harcadığınız top model, gecenin sonunda resminizi çeken paparazzi ile buluşacaktır.
ONASİS KANUNU: Para aşkı satın alamaz ama çok şey halleder.
GOLD CARD KANUNU: Siz onun saçının rengine vurulduysanız, o da sizin kredi kartınızın rengiyle ilgileniyor olabilir.
OLASILIK KANUNU: Çok güzel, kibar, akıllı, hoş, zeki, cici bir kızla karşılaşma şansınızın arttığı yer, sizden daha yakışıklı, akıllı, zengin bir arkadaşınızın yanıdır.
EVRENSEL KANUN: Kadın erkeği anladığı anda, onun ne söylediğini dinlemekten vazgeçer.
MARKUS KANUNU: Her zaman daha iyisi vardır.
İKİNCİ MARKUS KANUNU: Kaçmanız gerektiği anda göreceğiniz kabus, bacaklarınızın tutmadığıdır.
RUDNER KANUNU: Beraber olduğunuz erkek; olgunlaştığında, yeni bir iş bulduğunda, tedavi gördüğünde düzelecek zannediyorsanız, bugün terk edin.
TEMEL KANUN: Aşk hayal gücünün aklı yenmesidir.
İSTİSNA KANUNU: Kadınlar ya her şeyi unutur, ya her şeyi hatırlar.
GROENİNG KANUNU: Evlilik deyince kadınlar merasimi anlatır, erkekler delikanlılık yıllarını...
EVLİLİK KANUNU: Tek başınayken, asla yaşamadığın sorunlara iki kişinin beraberce çözüm bulması sanatı...
THOM KANUNU: Evliliğin süresi, evlilik törenine harcanan parayla ters orantılıdır.
GRANT KANUNU: 'Tam evlenilecek kadın' dediğiniz kadın, sizi nikahına davet edecektir.
MURPHY KANUNU: Çöpü kim indirecek kavgası, her seferinde çöp kamyonu sokaktan geçtikten sonra biter.
HARTLEY KANUNU: Kendinizden daha çılgın biriyle asla beraber olmayın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Belçika'nın üç federal bölgesinden biri olan Flaman'da yaşayan kimyager Jan Baptist van Helmont "gaz" kelimesini icat eden kişidir. Jan Baptist ayrıca "falan filan" kelimesini de icat etmiştir ama "gaz" kelimesi kadar popüler olmamıştır.
NE KADAR OLDU?
Endonezya'da meclise porno karşıtı yasa teklifi getiren Bakan, mecliste porno izlerken yakalanalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Bir firmada elemanların maaşlarını alırken imzaladıkları kağıtta şöyle bir cümle yazıyormuş:
"Maaşlarınız tamamiyle size has ve özel bir meseledir.
Bunun içindir ki, sizden başka hiç kimse maaşınızı bilmemelidir." Yeni bir eleman maaşını alıp kağıdı imzalarken, bu cümleyi okumuş ve cümlenin altına şu sözleri eklemiş.
"Kimseye maaşımı söylemeyeceğim.
Ben de sizin kadar utanç içindeyim.
AlkışlıYorum
ÖDEV yapmayan öğrencim, "Şu günlerde içimde bir şeytan var. Ben yapmak istiyorum ama o bana yaptırmıyor" diyerek bahanede son noktayı koydu. Bizim zamanımızda elektrikler kesiliyordu, misafir geliyordu ya!
BABAMIN Fethiye'ye yerleşip yamaç paraşütü ve bungee jumping yapma hayalleri, annemin "O göbekle halat kopar ayol!" demesiyle son buldu.
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