Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 27 Kasım 2018, Salı

Kahvede maç izleyenler

HEYECANLILAR: Günler öncesinden yavaş yavaş heyecanları yükselir. Maç saatinde ibre tavana vurur. Tespit edilmeleri gayet basittir.
Maçtan önce oturdukları yerde oturamaz, etraflarındaki her türlü gazete, telefon, dergi vs. gibi şeylere acımasızca saldırırlar.
Gollük her pozisyonda yanlarında oturanların üzerlerine çullanma ihtimalleri vardır.
Kavga çıkarmak, küfürlü laf atmak, golden sonra karşı takımdaki arkadaşlarına şakayla el hareketi yapmak gibi alışkanlıkları vardır. ERMAN TOROĞLU ekolüne bağlı olurlar. Uzak durulasıdırlar.
ALAKASIZLAR: Maç saatinde tesadüfen kahvede bulundukları izlenimini verirler. Pek heyecan belirtisi göstermezler. Maçtan önce yüzeysel ama sarsıcı futbol muhabbetleri yaparlar. Derbiyi izlemek için birkaç lira bayıldıktan sonra etrafındakilere futbolun ne kadar gereksiz ve boş olduğunu ispatlamaya çalışırlar. Sözlerine muhalefet eden birisi olmadığı zaman iyiden iyiye coşarlar.
Başka bir takımın taraftarı ya da kahvecinin yakını olabilirler.
Çıkacak bir kavgada kim vurduya gitme ihtimalleri vardır. ALİ SAMİ ALKIŞ ekolüne bağlı olurlar.
Kafa atılasıdırlar...
BARIŞÇILAR: Çoğunlukla 50 yaş üzeri olurlar. Kahvehaneye Birleşmiş Milletler tarafından gönderilmiş, Barış Gücü gibidirler.
Fanatik taraftar değildirler.
Gerginliği yatıştırmayı görev bilirler. Saygı gören tiplerdir.
Futbol muhabbetlerine saygılı ve akılcı olmaya çalışırlar.
Maça birkaç dakika kalmış olmasına rağmen siyaset hakkında konuşmayı, futbol hakkında konuşmayı yeğlerler.
BATTI BALIKÇILAR: Maçtan önce fark edilmezler. Maçın sonlarına doğru yenilen takımın taraftarları arasından yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarlar.
Yenildikleri için kahrolmalarına rağmen, bunu ertafa belli etmemeye çalışırlar. İşi şakaya döker, maçı çok da önemsemiyormuş gibi yaparlar.
AĞIR AĞABEYLER: Laubali olmayan sakin tipli karakterlerdir.
Fanatiklik seviyesinde olmalarına rağmen taşkınlık yapmazlar.
Rakip takımın gollerini tüm öfkelerine rağmen sessizlik içinde karşılarlar. Kendi takımları bile gol attığında fazla hoplayıp zıplayıp bağırmazlar.
ŞANSAL BÜYÜKA İLE TURGAY ŞEREN arası bir tarzları vardır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
ABD hükümeti Usame Bin Ladin'i bulmak için harcadığı para ve zaman bir insanı aya göndermek için harcanan zaman ve paraya neredeyse eşittir.
Usame Bin Ladin'i yakalamanın ABD'ye maliyeti 10 yıl ve 100 milyar dolardır.

NE KADAR OLDU?
Hong Kong'un ünlü oyuncularından Law Lok Lam, oynadığı 5 pembe dizide de aynı gün öleli 8 YIL OLDU

FIKRA
Gece yarısı tuvalete kalkan bir adam lavaboya giderken evin içinde birini görmüş ve bu kişiye yumruk atmış.
Meğerse gördüğü aynadaki yansımasıymış.
Yumruğu aynaya gelince kesilen eli kanamaya başlamış.
Gürültüye eşi uyanmış ve eşinin elini görünce koşmuş, alkollü pamuk yapıp eşinin yarasına basmış.
Adamın açık, kanayan yarası alkolle daha da acımış ve adam sinirlenerek tuvalete atmış pamuğu. Sonra sıkıştığı için tuvalete oturmuş, bu arada da bir sigara yakmış.
Kibritini de tuvalete atınca poposu alkollü pamukla tutuşmuş.
Can havliyle fırlayınca kafasını banyodaki dolaba çarpmış, kafası da kanamaya başlamış. Adamı yüzükoyun yatıran eşi acil servisi aramış.
Gelen acil servis ekibi karşılarında eli kesik, poposu yanık, kafası kanayan bir adamı görünce şaşırmışlar.
Adamı apartman dairesinden indirirken merdivenlerde olayın oluşunu sormuşlar.
Olayları anlatan hastayı dinleyince gülme krizine girip sedyeyi ve adamı düşürmüşler.
Yeni bir acil servis çağırıp adamı hastahaneye götürmüşler.
Adamı ziyaret eden yakınlarına, eşine sakın nasıl olduğunu sormayın diye sıkı sıkı tembih ediyormuş...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kahvede maç izleyenler
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ