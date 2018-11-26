İnsanların bir numaralı jokeri olan kelime: AYNEN
james choice
Bir hazıra konmak kelimesi.
Kendisi fikir veya görüş üretemeyenlerin veya üretse de dile getiremeyenlerin, kendilerine sunulanlardan "Burada yapılmışı var/ söylenmişi var" rahatlığıyla bedavaya nemalanmak için kullandıkları, diyalog köreltici kelime.
ucaninekbanakarsi
Yapılan deneylere göre; insan iletişiminin % 72'sini oluşturduğu düşünülen sözcük.
bir manti olayim
Neyse bazı insanlar hayatlarını sadece "aynen" diyerek geçirebilecek güce sahip. Biri anlatıyo, öbürü "Ayneeen, ay aynen yaaa, aynen ayneeen, hahahhahaha ayneeeen" bu şekilde götürüyo olayı. Söyleyecek bi şeyi mi yok, karşısındakini takmadığından mı, alışkanlık mı ama her neyse iğrenç bi olay. Yapmayın etmeyin.
Tanımı da bazı insanlarımız için hayat kurtaran kelime.
pamuk beyazi
Bir tür virüs. Bu sözcüğü yasaklasalar konuşamayacak insanlar tanıyorum.
internet polisi
Kime ne sorarsam sorayım mutlaka bir noktada "aynen, aynen" repliği ile karşılaşıyorum.
Neden ve nasıl bu kadar yaygın kullanılıyor gerçekten anlamıyorum.
Çoğu zaman gereksiz ve bazen de yanlış kullanılıyor.
morshel
İsviçreli bilimadamlarının yaptığı araştırmaya göre ortalama bir Türk insanının söyleyerek 48 saat boyunca yaşamını devam ettirebileceği kelime.
savaras
Gittikçe "evet"in yerini alan kelime. Etrafımda en çok "evet" yerine kullanıldığını duyuyorum.
O kadar yaygın ki, yakın zamanda şöyle olacak sanki:
- Sayın Pelinsu, Mertcan'ı eşliğe kabul ediyor musunuz?
- Aynen.
serguzestyani
Üşengeçliğin kelimesi.
hietzsche
"Anladım" kadar olmasa da özellikle art arda söylendiğinde samiyetsizleşen kelime.
- Ben çok bunaldım, biraz hava alalım mı?
- Anladım.
- Çok bunaldım, hava alalım mı diyorum, alooo???
- Aynen, aynen!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika'nın Tennessee eyaletinde devlet temsilcisini belirlemek için seçim yapılmaktadır.
Adaylardan Curry Todd, rakibinin seçim için sokaklara koyduğu ilanları çalarken suç üstü yakalanmış ve bu yüzden tutuklanmıştır.
NE KADAR OLDU?
Aynı yıl 2 uçağı düşen Malezya Hava Yolları "Ölmeden önce nereye gitmek istersiniz?" konulu yarışma düzenleyeli 4 YIL OLDU
FIKRA
Meliha, komşusu Zülbiye'ye, "Sabah sana uğradım. Evde yoktun" dedi.
- Güzellik salonundaydım Melihacım.
Meliha, Zülbiye'nin yüzünü dikkatle inceledikten sonra dudak büktü:
- Demek bu kadar bekledin, hala sıra gelmedi.
AlkışlıYorum
Otobandayız.
Üç saatlik yolun yaklaşık iki saatinde arabayı ortalama 120 km hızla ben kullandım. Bu süre içinde birçok araç da beni solladı tabi ki, umursamadım.
Sonra arabayı kocama verdim.
Direksiyona geçip, bir hırsla "Bismillaaahhh!" dedi. Saymış içinden, yolda beni geçen tüm araçları teker teker geçecekmiş!
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