Black Friday tweetleri
İşte Black Friday ile ilgili izdihamlardan, fiyatlara ve indirimlere kadar birçok farklı konuda atılan eğlenceli tweetler:
@mizantropii Black Friday indiriminden yararlanmam lazımdır.
Cüzdanıma bakarım.
Black Friday indiriminden yararlanmam lazım değildir.
@dayagiyedin Black Friday indirimlerine bak. Kıyafetler 5 milyardan 3 milyara düşmüş, bizi ilgilendiren bir şey yok devam edelim.
@canyilmaz1 İşi gücü bıraktım takip ettim, Black Friday özeti... 890 liralık kulaklık önce 1.399, ardından 1.299, sonra 1.279 oldu, şu saatlerde 980 lira, Black Friday'de 950 olur. Her şeyimiz palavra... Ama helal olsun yakışır... Depolarda erimeyen mallara hücum.
@avukatergunn Black Friday'a özel şok indirimler:
Bir adet boşanma davası getirene mal paylaşım davası yüzde 25 indirimli. Arazi davalarında yüzde 25 yerine yüzde 20, sakın kaçırmayın.
@politikbey Yüzde 100 olana kadar hiç bir indirim bana hitap etmiyor.
@Morripek O kadar çok indirim var ki gökyüzüne bakarak yürüyorum.
Ölürsem suçlusu Black Friday.
@onderseren Vizelerde de hangi mağazada kaç indirim vardı onları yazarsınız artık.
@ceriLevis Orijinali 150 lira olan şeye 450 yazıp 250'ye indirmek mi?
Bundan daha klas ve ikna edici bir indirim görmedim.
Tişikkirlir tirendyoğl
@blogdivision Hiç param yok ama çılgınlar gibi indirim kovalamaya çalışıyorum. listelist.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Edith Macefield'in Seattle'da bulunan evinin olduğu yere alışveriş merkezi yapmak isteyen firma kadına 1 milyon dolar teklif etmiş.
Edith Macefield evinin manevi değeri olduğu için satmamıştır.
2015 yılında ölen kadının evi vergi borcu yüzünden satılamamaktadır.
NE KADAR OLDU?
Kızının Snapchat'te devamlı köpek filtresi kullanmasına sinirlenen bir baba kızını köpek kafesine kapatalı 2 YIL OLDU
FIKRA
Günün birinde dünyanın en iyi hırsız erkeğiyle en iyi hırsız kadını evlenmiş ve bir bebekleri olmuş.
Bebek doğduğunda bir eli kapalıdır.
Açarlar; bir de ne görsünler, ebenin yüzüğüdür.
FIKRA
Azrail Temel'in yanına gelir ve "Kardeş vaktin tamam, hadi gidelim" der.
Temel de uyanık ya yalvarır: Bana 5 yıl süre ver. Ondan sonra gel al canımı.
Azrail "Tamam" der. Temel de kendi kendine "Pilot olursam beni havada yakalayamaz" derken 5 yıl sonunda Azrail, pilot Temel'in yanına gider ve "Vakit doldu gidelim" der.
Temel: "Şimdi canımı alsan arkada 300 yolcu var, onlar ne olacak." Azrail: Oğlum hepinizi bir araya getirene kadar anam ağladı zaten.
AlkışlıYorum
Bulunduğum yerdeki kablosuz ağ bağlantılarından birinin adı "Gizem". Birkaç gündür kapsama alanına giren diğer bağlantının adı ise "Naber Gizem." Türk erkeği her fırsatı değerlendirir arkadaş.
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