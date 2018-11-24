İlginç bir telefon sapığı hikayesi
Anne ve babamın yokluğunda ev telefonumuza dadanan sapık bir abi vardı... Abi diyorum, çünkü bir süre sonra kaynaştık, benimsedik birbirmizi.Aslında ben normalde de çok konuştuğumdan o gün aradığı ilk zaman da vıdı vıdı konuşup onun geçtiği kadar dalga geçip, beklediği eğlenceyi ona vermiştim.
Hani normal insanlara çemkirmek ayıptı, ama bu telefon sapığı olduğu için atış serbestti; tersliyordun ve ayıp olmuyordu falan, bu o zaman çok eğlenceli gelmişti.
Bak bu arada sonradan niyeyse yufkalaştım ben, yüreğime kelebek kondu derler di mi; birini bile bile tersleyince, dalga geçince bi utanıyorum kendimden, rahatsız oluyorum.
Neyse, başka başka, türlü şaklabanlık yaptım: Sapık abimize şarkı söyledim (O dönem bende de bilmediğim bir sürü numarayı arayıp şarkı söyleme sapıklığı vardı), şiir okudum.. Ee aptal da bir abi olmadığı için saatlerce telefonda şebeklik yapan bu çocuğun anne babasının evde olmadığını anladı bizimki. Başladı o da eğlenmeye.
Onun eğlencesi hiç öyle şarkı söylemek ve şiir okumak gibi değildi ama. "Kapıyı çalıcam az sonra", "Şimdi balkondayım" bilmem ne, haliyle korkuttu beni. Tabii ben korktukça eğlendi bizimki, o eğlendikçe de ben korktum. Sonra kendimi telefonda "Sen beni korkutuyorsun, ben daha çocuğum, zaten annem babam evde yok, kimse beni sevmiyor böğğğğğğ" diye içli içli ağlarken buldum. Galiba sapık abi de şaşırdı bu tepkime "Ağlama ya" falan dedikçe içlendim tabii ben, bir de küstüm sesli sesli. Abi iyice yumuşadı ama, "Neden küsüyorsun, bak ne güzel konuşuyoruz, gelmiyecem ben, sana şaka yaptım" falan dedi, üşenmedi dakikalarca susturmaya çalıştı beni.
Ağlamayayım, küsmeyeyim diye, önce dakikada bir sürü kez aramaktan vazgeçti. Sonra da annemler gelene kadar ara ara "İyi misin, korkma bak aramayacağım öyle bir daha, iyi misin diye arıyorum, annenler de biraz sonra gelir" diye telkin verdi.
En son, onlar yokken telefon sapığının dadandığını, çok korktuğumu, ağladığımı anlatınca çalan telefonu öfke ile açan babamı:
"Ayıp değil mi minicik kızı evde bırakıp gezmelere gidiyorsunuz, bu kızı evde tek bırakmayın korkuyor yazık.. İlgisiz aile" diye azarlamıştı da babam dumur olmuştu.
Canım benim ya... eksiseyler.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Google kendi çalışanları üzerinde öğrencilere düzenlenen bir yeterlilik sınavı yaptı. Google çalışanlarının yüzde 14'ü Amerika için gerekli üniversite yeterlilik barajını geçememiştir.
NE KADAR OLDU?
Televizyonlarda ekranın alt kısmında "Zeka yaz 2890'a gönder. Ne kadar zeki olduğunu öğren" yazan reklama, 33 bin kişi mesaj göndereli 14 yıl oldu.
FIKRA
Bir genç kadın kendini beğenmiş bir bekarı evine yılbaşı eğlencesine davet etmişti.
Bekar, davete gitmedi. Birkaç gün sonra kadına rastlayınca en nazik tavrıyla, 'Galiba geçen hafta beni davet etmiştiniz, değil mi?' diye sordu.
Kadın da aynı nezaketle cevap verdi: 'Galiba...
Gelmiş miydiniz?'
AlkışlıYorum
SALONDAKİ kocaman hamam böceğini görünce ciyak ciyak bağırıp bütün mahalleyi ayağa kaldıran ben; bağırmamla yerinden sıçrayıp ayağındaki terliği çıkaran, ben "Böceği öldürecek heralde" diye düşünürken terliği susmam için kafama fırlatan ise annem.
Gidelim böcekler; hiçbirimiz bu evde istenmiyoruz...
123 KM ile radara girilir, ceza itinayla ödenir, dönüşte arabada "Radara yakalanmışız" deyince babaannem yanıtlar: "Allah Allah, o kadar da hızlı gidiyorduk nasıl yakalamışlar?"
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