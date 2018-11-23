Kadınları sinirden çılgına çeviren erkek davranışları nelerdir?
Benden söylemesi..
Kıskandıracak hareketlerden kaçının: Gittiğiniz bir mekanda yan masanızda çok çekici ve güzel bir kadın olabilir, ama bu size kaçamak bakışlar atıp, hatta suyunu çıkarıp 'Ne güzel kadınmış' deme hakkını asla vermiyor!
Kadınlar kıskançtır ve kendilerinden daha çekici ve güzel olan kadınlara tahammülü yoktur. Boş yere kıskandıracak absürt hareketlerden kaçının, boşu boşuna ortamın tansiyonunu yükseltmeyin.
Onu küçük düşürmeyin: Hangi kadın sevgilisinin ya da eşinin yanında küçük düşmek ister?
Tabii ki hiçbir kadın! Mesela arkadaşlarınızla beraber dışarı çıktığınızda 'Sen bu aralar çok kilo aldın, bu saç modeli sana hiç olmamış' tarzı cümleler kurmayın. O an ortamda bozuntuya vermemek için 'Haklısın hayatım' diyecektir, ancak başbaşa kaldığınızda size söyleyeceklerinizi kulaklarınız işitmek bile istemeyecektir.
3. şahısların yanında asla sevgilinizin 'boyunu, saçını, makyajını, yediği yemeği, kıyafetini' eleştirmemelisiniz.
''Çok para harcıyorsun'' demeyin: Kadınları sinirden çılgına çeviren erkek davranışları nelerdir?
Artık kadınlar kendi ekonomik özgürlüklerini eline almış olsalar da, erkekler hala "Alışverişe çok para harcıyorsun, ne gerek vardı aldın?" cümlelerini kurmaktan vazgeçemiyorlar. Böyle bir cümle kurduğunuzda peşinden gelecek cümlelere de hazır olun. Örneğin;
'Kendi param dilediğim gibi harcarım ne de olsa, sanki senin paranı mı harcıyorum, sana ne oluyor!' gibi...
Yanında oyun oynamayın: Evet, erkekler bilgisayar, video ve araba yarışı gibi oyunlardan inanılmaz haz alıyor. Ama kadınlar ne yazık ki bu oyun sevdasına bir anlam veremiyor. Siz istediğiniz kadar "Aşkım en heyecanlı yerinde bir dakika" deseniz de, o oyunu kapatıp kendisiyle ilgilenmediğiniz sürece fırça yemeniz kaçınılmaz olacak. En iyisi sevgilinizin yanında en azından oyuna bir süre mola verin, ilişkinizin huzuru için bu fedakarlığı yapabilirsiniz.
Hizmetçiniz gibi davranmayın: Anneniz her istediğinizi önünüze anında sunabilir, ev işleriyle uzaktan yakından alakanız olmayabilir.
Ama bu durum eşinizi ya da sevgilinizi hizmetçi gibi görmenize bir bahane olamaz, olmamalı da değil mi? Sürekli her şeyi karşınızdaki kadından beklerseniz, çoraplarınızı o koltuktan bu sandalyeye rastgele fırlatırsanız "Yeter artık" çığlığınızı duymanız gayet normaldir. kizlarsoruyor.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1914 yılında doğan Avustralyalı ünlü aktrist Hedy Lamarr aynı zamanda da bir mucittir.
Frekans atlamalı geniş spektrum teknolojisini bulan kişi Lamarr'dır. Bu teknoloji halen bluetooth ve wifi cihazlarında kullanılmaktadır.
NE KADAR OLDU?
Erzurum'da evinde tek başına olduğu sırada canı sıkılan bir vatandaş başına çivi çakalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Temel:
- Bana perşembe guni fikra anlatmayun daa.
Arkadaşları:
- Neden...?
Temel:
- Ertesi gün cuma namazunda gülebiliyirum....
AlkışlıYorum
ANAHTARLIĞIMI sık sık evde unutuyor olabilirim; ama mobil modemim hep yanımdadır. Kafayı çalıştırıp modemi de anahtarlığa taktım şimdi. Müjde! Artık modemi de evde unutuyorum.
ANNEME hafta sonu arkadaşlarla denize gideceğimi söylüyorum. "Bu sıcakta denize mi gidilir, otur oturduğun yerde!" diyor. En iyisi ben kışı bekleyeyim...
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