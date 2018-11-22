Sevgilisi bedelli askerlik yapacak olan kızların uyması gerekenler
"Ona giderken bir şey vereyim, bakıp bakıp beni hatırlasın" romantizmine girme.
İlla ki bir şey vermek istiyorsan, don ve atletten şaşma. En çok ona ihtiyaç duyacak.
İçten içe "Bi' gitse de 3 hafta kafamı dinlesem" diye düşündüğünü Allah da biliyor, kul da! Bunu sezmemesi için dikkatli ol.
Artık nur topu gibi bir borcu olan sevgilin/eşin olduğunun da farkındasındır.
O borç bitene kadar topyekün mücadeleye gireceğinizi unutma.
Şu şekil girişimlerde bulunabilir. Sen aklı başında bir insan olduğun için ona bu durumun olmaması gerektiğini sakince anlat.
Sana "Canım eşim" gibi romantiklikler yapacağını düşünebilir.
Düşünmesine izin ver ki hevesi kurağında kalmasın.
Günleri de boşu boşuna sayma, zaten çabuk geçecek.
"Gitsin de belki akıllanır" diye düşünebilirsin. Allah aşkına 3 haftada anca uyum sağlar, sonra da gelir. Hiç o toplara girme.
Askerden döndükten sonra anılarını anlatacağı ilk kişilerden biri sen olacaksın.
Bunun için gardını al. Yüzünde arada tebessüm arada da şaşırmış bir ifade olsun.
Bunlarla beraber de anlattıklarının % 80'inin abartılmış olduğunu bil. Şaşırmayı çok da abartma yani.
Sen bir umut uzak bir yere gitmesini beklerken, yakın bir yere düştüğünü öğrenince onunla birlikte yine de sevin.
Sana şu tarz fotoğraflarla dönebilir. Hangi kafayla çektirdiğini fazla sorgulama.
Ona iyi arkadaşlıklar kurmasını tembihle. Eğer evlenmemişseniz bu, düğününüzde fazladan çeyrek altın demek.
Geleceğe yatırım gibi düşün.
Uzun lafın kısası çok da "şaaapma!" Akışına bırak, gittiği gibi gelecek. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Frengi hastalığı ilk ortaya çıktığında İngilizler "Fransız hastalığı", Fransızlar "İspanyol hastalığı", Almanlar "Fransa şeytanı", Ruslar "Polonyalı hastalığı", Polonyalılar "Türk hastalığı", Türkler "Hristiyan hastalığı" ve Japonlar da "Çinli su çiçeği" olarak adlandırdı.
NE KADAR OLDU?
İkiz kulelerde çalışan bir Amerikalı 11 Eylül günü işe değil metresine gidip karısına 'Ofisteyim' deyince evliliği sona ereli 16 YIL OLDU
FIKRA
Papaz vaaz veriyordu:
- Bir kadın tutumlu, evine bağlı ve sessiz olmalı.
O zaman en ideal kadın odur.
Cemaatten biri seslendi:
- Öyleyse benim karım tam ideal.
Çok tutumlu, bütün havluları altı hafta askıda tutar. Evine çok bağlı, bütün gün oturduğu yerden kalkmaz. Üstelik çok az konuşur ve sessizdir. Öyle ki bana hala bizim veledin kimden olduğunu söylemedi.
AlkışlıYorum
ANNESİ Pazartesi doğum yapan ve Salı günü beslenmesinde börek olması gerekirken simitle gelen öğrencimin yorumu: "Daha ilk günden sallamaya başladılar beni lan!"
ARABASININ arkasında yazan MODEL yazısının ilk harfini değiştiren ve M harfini kaldırıp (Y)egane yapan yurdum insanını huzurunuzda alkışlıyorum.
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