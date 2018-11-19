Makyajsız ve makyajlılar
Karşımıza bazen boya küpüne girmiş kadınlar çıkıyor. Hatta öyle ki bazılarına binada tesadüfen asansörde karşılaştığımda, Adams Ailesi'nin bir ferdine benzetiyorum.
İlk tepkim tamamen hortlak görmüş gibi oluyor. Arkadaşlarımla hemfikir olduğumuz konu aşırı makyajlı kadınlar itici oluyor.
Makyajsız kadınlar hakkında erkeklerin görüşlerini size aktarıyorum.
"Her şeyin doğalı makbuldur" felsefesini hayat düsturu kabul etmiş kızdır. Özgüveni olan kıza makyajsız kız denir. Cesur kızdır. Tamam tamam dudak parlatıcısı kullanabilir... Maden suyu kadar doğal içerikli mineral deposudur.
Doğa ona her zaman merhametlidir, en basitinden yağmurda doyasıya yürüyebilir, saçlarını açıp gökyüzünden düşen damlalara yüzünü tutabilir, kısaca doğanın içinde özgürlüğünü yaşar. Hortlak suratlı kızların hep imrenerek baktığı bir protipi, fizyolojisi... Makyaja gerek duymayan ya da makyajın da kurtaramadığı kızdır. (İşin birde bu tarafı var) Genelde özel dönemlerinde diye düşündüğüm kızlar. Bir kız makyajsız geldiğinde bütün işaretler bu durumu gösteriyor.
(Kesinlikle çok önemli bir konuya parmak basmış) Gece uyumadan önce yüzünü, gözünü silmek, yıkamak zorunda kalmayan mutlu kızdır. Direk uyku moduna geçebilir. Çünkü sabaha gözleri panda şeklinde uyanma gibi bir riski yoktur.
Bir de bunun tam tezatı var ki, girişte yazdığım aşırı makyajlı kadınlar. Bu kadınları genellikle düğünlerde görebiliriz. Hayır o kadar makyajı ne zaman temizliyorlar esas merakım budur. Bakalım onlar hakkında hemcinslerim neler düşünüyor. Eline ne geçerse yüzüne süren, yüzü kozmetik kataloglarından fırlamışa dönen, yüzünde yaklaşık bir kilo ağırlığında makyaj malzemesi bulunan, güzelleşmek şöyle dursun çok itici görünen kadındır. Kısaca ayaklı makyaj masasıdır. Geceleri yüzünü temizlemek için, uyku vaktinden 1 saat çalması farz olan kadınlardır.
Badana ustalarına özenen kadınlardır.
92 model Şahin'i modifiye etmekle benzerlik gösterir. Kaputu değiştirirsin, çelik jant takarsın lakin motor yine aynı motordur.
Randıman alamazsın. Kaş kalemi, kaş rimeli, kaş altı farı, koyu far, eyeliner, göz kalemi, lens, rimel, gözaltı kapatıcısı, aydınlatıcı, otobronzan, fondöten, pudra, allık, dudak dolgunlaştırıcı, ruj ve parlatıcı süren kadındır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Leonardo da Vinci'nin, Mona Lisa'nın sadece dudaklarını boyaması 12 yılını almıştır.
NE KADAR OLDU?
Eşi 'eve gel' diye 138 kere arayınca çileden çıkan adam "Eşimi öldüreceğim" diyerek kendini ihbar edeli 4 YIL OLDU
FIKRA
Komiser pek telaşlı bir kadın sesi tarafından o yakınlardaki bir adrese çağrılmıştı. Söz konusu ev soyulmuştu.
Komiser de evin hanımına birkaç sual sorduktan sonra, " Anlayamadığım bir nokta var, hanımefendi" dedi.
- Ne gibi?
- Beni hırsızlıktan altı saat sonra çağırdınız. Halbuki her şeyin yerlerde olduğunu, bütün çekmecelerin çekildiğini bütün dolapların kapılarının açık olduğunu söylüyorsunuz. Bu manzarayı görünce soyulduğunuz hemen aklınıza gelmedi mi?
- Hayır. Kocamın bir kravat aradığını sandım...
AlkışlıYorum
Kendi arabası diye siyah gördüğü farklı markadaki her arabaya binmeye çalışan ve birinde de başarılı olup araba anahtarı kabul etmiyor diye servisi arayan, iki saat nasıl olup da çalışmadığı hakkında servis elemanına cepten malumat veren başka salak var mı?
Arabalarınızı kilitlemeden çıkmayın; binerim...
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