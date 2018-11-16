Çirkin erkekler de sevilir
ARKADAŞ OLUN: İlk önce kızlarla yakın arkadaş olun. Bunun avantajını göreceksiniz. Her şeylerini size anlatırlar. Böylelikle kadınları tanıyacaksınız.
ESPRİLİ OLUN: Espri yapmayı öğrenin. Çünkü çirkinsiniz ve tipinizle kızları daha çok güldürme şansınız var. Erkekleri kötüleyen espriler yaparak onların kalbini fethedin.
BOY KISALTMASI: Boyunuz uzunsa şansınız az. Çünkü 'kısa boylular daha zekidir intibası' yalanı kadınlarda mevcuttur.
Bakınız Okan Bayülgen, Cem Yılmaz, Robert De Niro, Marc Anthony. Eğer boyunuz uzunsa hemen haltere başlayın...
KÜLTÜRLÜ OLUN: Çok kitap okumanıza gerek yok. Ama mutlaka birkaç kitap sayabilecek kadar olun. Önemli olan üç kelimeyi yan yana kullanabilmektir. Yani düzgün konuşursanız etkileme olanağınız daha yüksektir.
OLGUN OLUN: Kızlar olgun erkeklere bayılır. Olgun değilseniz bile olgun gibi davranmaya dikkat edin. Tarafsız yorumlar yapın.
SPOR YAPIN: Yüzünüzden hayır yoksa vücudunuza bakın.
Kaslı bir vücut bizim gibi olmasa da "Çuval geçir, gerisine karışma" mantığı yaratabilir.
SAKAL VE SAÇ UZATIN: İşte en güzel kamuflajdır sakal.
Mutlaka uzatılmalı. Bir de saç uzatılırsa, ohh değmeyin karizmaya.
GÜZEL GİYİNİN: Giyim de en güzel kamuflajlardandır. Ne demişler "Güzellik 10'dur, 9'u dondur", buradaki don kelimesi cinsel bir obje değildir. Yanlış anlamayın.
Hee! Son zamanlarda moda olan fular ve kemik gözlük tamamen sizi değişterebilir.
PARFÜM: Parfüme para harcayın. Çünkü kadınlar erkekteki kokuya çok önem verir. Geçerken kokunuz havada kalsın.
SES TONUNUZ: Ses tonunuz kötüyse bir de çirkinseniz hiç şansınız yok. İyisi mi bir ameliyat ile ses tellerinizle oynayın.
Ses tonu kadınlar için çok önemli.
Sırf ses tonu ile erkekle çıkan kadın tanıyorum. Eee, şiir de okursanız o ses tonuyla tamamdır.
10 numara 5 yıldız.
ZENGİN OLUN: Hem çirkin hem de fakirseniz işiniz hepten zor.
Eğer zenginseniz bu yukardakileri zaten yapacaksınız. Ya da parayı seven bir hatun kişisi bulacaksınız.
Neyse sizin gönlünüz zengin olsun yeter. Peki mantık olarak güzel kadınların yanında neden çirkin erkek vardır. Şöyle bir araştırdık:
ALDATILMA: Bu soruya verilebilecek en güzel cevap şahsen; kadınların aldatılma olasılığının düşük olmasını istemeleri.
Yanındaki adam yakışıklı ise onu elinden kaçırmamak için ya da başka bir kızın aklını çelmesini engellemek için çaba sarf etmesi gerekecek ister istemez.
TEZATLAR: Erkek zenginse kızın, kız aptalsa erkeğin zeki olduğu ilişki türüdür.
MADDİYAT: Hani bir atasözü vardır ya "Çirkin kadın yoktur az vokta vardır"ın karşılığı "Çirkin erkek yoktur az dolar vardır" ile cevaplanabilecek bir soru. Sonuç olarak çirkin arkadaşlar üzülmeyin, her şeyin bir çaresi vardır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bosnalı Amir Vehabovic hayattaki gerçek dostlarını görmek için kendisi adına sahte bir cenaze namazı düzenlemiştir.
2007 yılında kendisi için ölüm ilanı veren Amir'in cenazesine sadece annesi gelmiştir.
NE KADAR OLDU?
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde umreye gidecekleri taşıyacak olan otobüsün şoförü alkollü çıkalı 8 YIL OLDU
FIKRA
Karadeniz kıyısında bir otele tatile gelen çift, birkaç günün ardından yemeklere isyan etmişler:
"Ne bu kardeşim, her gün hamsi hamsi.
Broşürünüzde bütün yemekler serbest seçim yazıyordu!" Temel yanıtlamış:
"Seçim serbest beyefendi, ister yiyin ister yemeyin!"
AlkışlıYorum
Oğlum Tuğçe'ye çiçek alacakmış, babasından para istedi, babası sevinçle "Gel beraber seçelim, arabaya atla!" dedi, oğlum itiraz etti:
"Yok, sen sadece payasını ver. Hiç almıyorsun ki anlamazsın. Çiçek diye maydonoz falan aldırırsın..." Vallahi de billahi de tembihlemedim, ama ben bu çocuğun her yerini yerim!
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