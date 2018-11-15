Burcunuza göre çekici özellikleriniz
BOĞA: Boğa burçları her zaman çok sadıktırlar.
İnsanlara güvenmeleri zor olsa da güvendikleri an Boğa burçlarının adeta her şeyi olurlar. Güçlü bir kişilikleri vardır. En çekici özellikleri de budur; sadık olmaları...
İKİZLER: İkizler burçları genelde gizemli halleriyle insanları kendilerine çekerler. Her zaman insanların ilgisini çekecek bir şeyler bulmayı başarırlar ancak hiçbir zaman açık kutu olmazlar.
Anlatacak ve merak edilen hikayeleri olduğu için insanların onlara olan ilgisi de hiç azalmaz.
YENGEÇ: Herkes sevgiye ihtiyaç duyar. Yengeç burçları ise adeta sevdikleri insanlara bu sevgiyi göstermek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bu nedenle en seksi özellikle kibar ve şefkatli tavırları onların çekici özellikleridir.
ASLAN: Aslan burçları kendilerine en çok güvenen burçlardan biridir. Çevrelerine karşı çok sağlam bir güven duygusu oluştururlar. Her zaman kendilerinden beklenenin fazlasını ve çok daha iyisini yaparak şaşırtmasını bilirler. Sosyal çevrelerinin aranan insanı olmak ise onlar için sürpriz değildir. Tüm bu nedenle güvenirlikleri onların en çekici yanlarıdır.
BAŞAK: Başak burçlarının detaycı ve titiz hallerini bilmeyen yoktur. Kafalarındaki yüksek standartlar zaman zaman hem çevrelerindeki insanları hem de kendilerini zorlasa da insanlar her zaman Başak burçlarının zekalarından ve kurnazlıklarından etkilenir. Bu nedenle en çekici yanları detaylara olan düşkünlükleridir.
TERAZİ: Terazi burçları insanları hiç beklemedikleri bir anda etkisiz hale getirebilecek bir cazibeye sahipler. İlginç bir şekilde insanların yanlarında rahat ve huzurlu hissetmelerini sağlayan bir etkileri vardır. Ayrıca çevrelerindeki insanların duygu ve düşüncelerini çok önemserler. Bu özellikleri Terazi burçlarını çekici kılan özelliklerdir.
AKREP: Akrep burçlarının en seksi yanlarını tahmin etmek elbette zor değil. Onları çekici kılan özellikleri gizemli ve çekingen yanları. İnsanlara büyük resmi göstermeden kendilerine çekebiliyorlar. Kendileriyle ilgili fazla konuşmuyorlar, sadece dinliyorlar ve bu halleriyle bile oldukça ilginç görünüyorlar.
YAY: Yay burçları kendilerini olumsuzluklardan uzak tutacak bir duvar örerler. Kaygısız halleri ise muhtemelen en güçlü yanlarıdır.
Olumlu ve iyimser tavırlarıyla tüm zorluklara meydan okuyup hayatın tadını çıkarmaya bakarlar. Asla kin tutmazlar. İşte tüm bu sebeplerle en çekici yanları kaygısız olmalarıdır.
OĞLAK: Hayalperest Oğlak burçları her zaman büyük düşünürler ve kendilerini hep büyük başarılara hazırlarlar. Acımasız bir doğaları vardır. Bu dayanıklıkları diğer insanlara da ilham verir. Çoğu insan Oğlak burçlarının hırslı enerjisine sahip olmak ister. Bu nedenle en çekici yanları iddialı yanlarıdır.
KOVA: Kova burçlarının karmaşık ve ilgi çekici bir düşünce yapıları vardır. Birçok insan çoğunlukla ne dediklerini anlamaz ancak onlar benzersiz ve derin düşüncelere sahiptirler. Oldukça zekidirler ve fikirlerinin her daim arkasında dururlar. Tüm bunlar sebebiyle benzersiz kişilikleri en çekici yönleridir.
BALIK: Balık burçları her zaman eğlenceli ve sevgi doludur.
Olaylara çoğunlukla olumlu yanından bakmaya çalışırlar. Ayrıca çok duygusal ve düşüncelidirler. En çekici özellikleri ise elbette eğlenceli ve sevgi dolu olmalarıdır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en zeki ikinci insanı Rick Rosner'in IQ seviyesi 192'dir.
Rick Rosner uzun yıllar boyunca erkek striptizci, bar fedaisi ve çıplak model olarak çeşitli işlerde çalışmıştır.
NE KADAR OLDU?
İzmir'de öldü sandıkları kaplumbağalarını gömen aile, ölüm sebebini satıcıya sorunca "Abi onlar kış uykusuna yatar" cevabını alalı 6 YIL OLDU
FIKRA
Temel bir gün fotoğrafını çektirmek istemiş.
Fotoğrafçıya:
- Ben fotoğraf çektirmek istiyorum.
Lakin vesikalık olmayacak.
Fotoğrafçı:
- Olur efendim.
24 çarpı 32'ye ne dersiniz?
Temel:
- 432 eder de, haçan punin konimuzlan ne alakasi vardur?
AlkışlıYorum
Başımı iki elinin arasına alıp bastıran 5.5 yaşındaki oğluma ne yaptığını soruyorum, karşılık veremediğim sözler dökülüyor minik ağzından:
"Başını sıkıyorum ki kafan daha iyi çalışsın, bana ne oyuncak alacağını düşün."
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LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri