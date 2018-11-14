Aşk acısı çekeni çekmek
Genellikle evlenirken söylenen "İyi günde kötü günde, hastalıkta, sağlıkta" cümlesi sadece evleneceğimiz kişi için gerekli değildir.
En büyük dostluk, karşı tarafın acı çekerken yanında olmasıdır. Hepimizin başına gelmiştir aşk acısı çekmek. Ya aşk acısı çeken oluruz ya da onun dostu, onu avutan oluruz.
Dünyanın en zor durumudur.
Yorumlarınızı süzgeçten geçirerek kullanırsınız. Bazen gerçek düşüncelerinizin yerini onu acısını dindirecek ufak tatlı yalanlar alır.
Yani çok risklidir.
DELİKANLI AVUTMA: Arkadaşımızın suyuna gidilir. Jargonlarla cafcaflayarak çeşitli küfürlerle desteklenir.
"Biz delikanlıyız yıkılmayız" gazıyla sona erer.
Örnek: - Oğlum bu kadar içme.
- Nasıl içmiyim abi. Çok sevdim.
- Biliyorum abi. Ama bak kendine yakışıklısın, karizmasın. Kız mı yok oğlum sana.
Bir süre irkilir ama aynı durum belli bir süre sonra devam eder.
KIZ KIZA AVUTMA: Arkadaşınız salya sümük ağlayarak sizi arayıp durumu bir çırpıda hıçkırıklar arasında anlatacaktır. Yardımınızı istiyordur.
İlk iş kalkıp yanına koşmalı ve neye ihtiyacı olduğunu tespit etmelisiniz.
Ya kendini hırsından yiyeceğe vermiş her türlü abur cuburu tıkınmaktadır ya da durumu (altadılma veya terkedilme) öğrendiğinden beri hiçbir şey yememiştir. Omuzunuzda mutlaka ağlayacak saatlerce aynı şeylerden bahsedecek.
ŞEREFSİZ AVUTMA: Karşınızdaki aşk acısı çekmesi aslında sizin zaferinizdir.
Aylarca belki de yıllarca ondan hoşlanma duygusu ile bir gün açılmayı beklerken kara haberin gelmesi (Kızın bir sevgilisi olduğunu duyma) ile görüşsseniz de sevgilisini anlatırken yalandan "Çok mutlu oldum" ile belki bir gün ayrılır ve bana kalır düşüncesi ile irtibatı koparmayıp yakın arkadaşı süsü verirsiniz. Güzel haberi duyunca iş size gelir. Çok şerefsizce, amaca yönelik kullanıma açık, söyleyeceklerinizi çok iyi seçmeniz gereken avutma şeklidir. Öyle ki kimi durumlarda sözleriniz o arkadaşınız için "İşte bu helal ya" sözcüklerini alır. Çok iyi bir arkadaş ayakçısıysanız bu işin altından zaferle çıkmanız olasıdır.
ZOR AVUTMA: Ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Çünkü kuracağınız bir cümle yanlış anlaşılmalara neden olup arkadaşınızın gönül boşluğunda olması nedeniyle size doğru akma olasılığı yüksektir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Birisine laf sokmak IQ'nuzun gelişmesini sağlar.
Ne kadar oldu?
NTV spikeri Oğuz Haksever, Erbakan'ın cenaze haberini "Halk avluya sığmadı cenaze namazı ayakta kılındı" sözleriyle sunalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Temel, Anadolu Lisesi sınavına hazırlanmakta olan oğlu Dursun'a sormuş:
- Söyle pakayum Tursun, su kaç terecede kaynayi?
Dursun biraz düşündükten sonra yanıtlamış:
- Toksan terecede...
Bunun üzerine Temel oğluna yeni bir şey öğretme hazzıyla düzeltmiş cevabı:
- Pilemedun, toksan terecede tik açı kaynayi...
FIKRA
Doktor muayene saatinin sonuna doğru kapıyı açıp salonda sohbet eden bir hanımla bir bey gördü. "Buyurun ikiniz de" dedi. İkisi de muayene odasına girdiler, doktor, "Soyunun" dedi.
Adam soyunmaya başladı, biraz tereddütten sonra kadın da kızara bozara ve sinirlenerek soyundu. Soyunmaları bittikten sonra doktor adama:
- Bayan hep böyle sinirli midir?
- Vallahi bilmem...
Ben de ilk defa görüyorum kendisini..
AlkışlıYorum
Karısından biraz çekinen dayım hakkında anneannemin yorumu: "Bu adamı nasıl terörle mücadeleye aldılar? Adam daha karısıyla mücadele edemiyor!"
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