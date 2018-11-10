Trafik canavarları
Türk şoförlerinin de ne yazık ki hata olarak kabul etmediği bazı alışkanlıkları var. Sizin için bu klişelerin 15 tanesini belirledik.
Yarınlar yokmuşcasına kornaya basmak...
Şu sarı ışık yandıktan hemen sonra kornaya basanlar yok mu...
Emniyet şeridini babasının malıymış gibi işgal etmek...
Kurnazlık yaptığını zannediyorsun ama...
Yaya geçidindeki yayanın trafiğin bir parçası olduğunu unutup yedi sülalesine sövmek.
Koltuğa oturunca her yere park etme hakkı verildiğini düşünüp kaldırıma park etmek.
Kadın şoför görünce arabasıyla sıkıştırarak taciz etmek.
Frenin varlığını unutup adrenalin bağımlısı olmak.
Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir alışkanlık!
Ambulansa yol vermemek.
Hiçbir şekilde anlam veremeyeceğimiz engelli yerine park etmek.
Motorlu sürücülere yol vermemek ve sıkıştırmak.
Nerede gereksiz şey varsa maşallah bizde! Hatalı ve gereksiz sollama yapmak.
Boş bulduğu yolda drift yapmak.
Kim öğretti bunlara ya bunu?
Bunu kuralına uygun yapmamızı bekleyemezdiniz herhalde! Sinyal vermeden şerit değiştirmek.
Kazalar bu şekilde geliyorum diyor aslında...
Kontağı çevirdikten sonra aniden sinir küpüne dönmek.
Ölümüne makas atmak.
Gerçekten bu konuda dehayız! Sinyal vermek için kolları kullanmak.
onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Koalalar, ağaçtaki yapraklar bittiğinde sırf aşağı inmemek için yeni yaprakların büyümesini bekleyecek kadar tembel hayvanlardır.
NE KADAR OLDU?
ABD'de bir kadın yedi yıllık evliliğin ardından boşandığı kocasının aslında kadın olduğunu mahkemede öğreneli 4 YIL OLDU
FIKRA
Adam yıllardır görmediği arkadaşını ziyarete gitmişti, eski günlerden konuşurken arkadaşı karısına, "Canım, sevgilim, şekerim" diye hitap eder.
Kadın odadan çıktığı bir sırada adam arkadaşına, "Vallahi seni kıskandım" der.
"Sürekli karına canım, cicim, sevgilim diye sesleniyorsun. Bunca yıl evlilikten sonra iyi bir şey." "Sorma" der arkadaşı. "İçimden söylediklerimi bir duysa..."
AlkışlıYorum
Akbilim olmadığı için şoföre para uzattım. Uzatmaz olaydım. ''Sıradaki akbili sizin için basıyorum!'' dedi.
Ben nereden bilebilirim şoförün içinde gizli bir radyocu ruhu olduğunu...
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