Ayrılamayanlar
Kadın ya da erkekten hep şu kelimeyi duyarız: "Bu sefer bitti." Bu kelimenin meali aslında "Bitmedi deyin bana"dır. Fakat o kadar alışmışızdır ki,
arkadaş olarak bizde tınlamama dürtüsü son haddini almıştır. Çünkü daha önceki çabalar, sert tavırlarla karşılaşıp vazgeçmişsindir.
UZUN AYRILIK SÜRECİ
Birbirine deli gibi alışmış olan çifttir aslında bunlar. Ayrılık kararı almak o an için basittir, hatta ilk dakikaları özgürlük şarkıları bile söyletir ama geçen bir gün onun boşluğunu hissederek öyle bir tükürük yalama mesaisine girer ki, kendi bile anlayamaz. Hemen telefonda mesaj yollanır. "Seni özledim." Takribinde öyle bir mesaja hazırlıklı olan karşı taraf hemen "Bende :)" ile ani refleksle cevap verir. İlk günler ertelenen sorunları unutarak güzel geçer.
Ama tekrar başını devekuşu gibi gömen sorunlar kafasını kaldırarak eski günleri karbon kağıdına koymuş gibi yaşatır. Ve beklenen ayrılık mesaisi tekrar canlanır. Ayrılık dönemi uzun da sürebilir. Hem erkek için, hem de kadın için nadas süreci başlamıştır artık. Erkek, kısa süreli maceraperestvari bir şekilde irili ufaklı ilişkiler yaşarken; kadın bir süre yalnızlığın bünyeye iyi geleceğini düşünerek inzivaya çekilir. Erkek, kimi zaman dışarı çıkacak birini bulamazken; kadın böyle problemler yaşamaz.
Kadının dışarı çıkması için etrafındaki çakallar seferber olur.
Kadın, yalnızlık için kendine ne kadar süre biçtiyse onun yarısı tamamlanmadan karşısına biri çıkar. "Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren" diyerek kalp çalma işlemlerine girmeye yeltenir.
Nitekim bir kısmı başarılı olur da... Böyle bir vukunun erkek için bulması ise az ihtimaller üzerine kurulu olup, yakışıklı erkek, çirkin kadın birlikteliğini beraberinde getirebilir. Ama bütün bunları ilaç yerine zehir gibi düşünen çiftler yine birbirlerini bulur.
NEDEN?
İlki, kesinlikle alışkanlık.
İkincisi, yeni bir ilişkiden korkup, 'Tekrar aynı şeyleri başkalarıyla da yaşayacağıma idare edeyim' mantığı. Üçüncüsü, kadının öküz sorunlu adamları çözme çabasına aşk demesi. Erkeğin zor kadına köle olma içgüdüsü. Yani sorunlu ilişkiler zincirleme kendini tekrarlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eğer ananası uzun süre ağzınızda tutarsanız, o sizi yemeye başlar. Ananasın içindeki proteinler eti eritebilecek kadar kuvvetlidir.
NE KADAR OLDU?
Amerikalı Hip Hop sanatçısı Gina Loring'in Edirne'de verdiği ücretsiz halk konserine hiç kimse gitmeyeli 8 YIL OLDU.
FIKRA
Temel Reis, İdris'le uçakla İstanbul'a gidiyormuş.
Bir sarsıntı olmuş.
Herkeste bir telaş.
Pilot konuşmuş:
"Bir motorda arıza var. Ama meraklanmayın, üç motorla da gidebiliriz..." 15 dakika sonra bir anons daha: "Bir motor daha istop etti ama telaşlanmayın, iki motorla gideriz." 10 dakika sonra pilot üçüncü motorun da bozulduğunu ama tek motorla da gidebileceklerini söylemiş. Temel Reis dayanamayıp:
"Ula İdris Reis, ister misun şimdu dörtünçü motor da pozulsun da hepten havada kalalum."
AlkışlıYorum
Bir alkış da takside uyuyakalıp 15 TL'lik yol için 80 TL'lik dolaşan bana gelsin lütfen. Hayır, yanarım yanarım taksicinin ''Abi uyandırmaya kıyamadım'' ile başlayan cümlesiyle kendime gelemedim ya ona yanarım...
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