Twitter’a vize geldi
@wartinhan Sadece vize ve final döneminde gelen aşırı sosyalleşme isteği.
@_sadeceyunus Vizeleeeeer ringo ringo vizeler Notlara mı düştün yar bensiz Kahvede mi içtin kalemsiz Vaaah vaah vah vah vah aman.
@Hodbehot Ben artık vizeye ve finale çalışmak istemiyorum, Türkçe çalışma kitabı sayfa 26-27'yi yapmak istiyorum.
@ahmetkaracaak Vize haftası yaklaşıyor, bildiğim tek şey derslerin isimleri....
@ruqinq Vize haftası yaklaştığına göre hemen 266372 tane diziye başlayıp 10 yıldır görmediğim arkadaşlarımla buluşmalar ayarlayıp vizyondaki tüm filmlere gitmeliyimmmm.
@lisanslibuyucu Vizelere mi çalışsam yoksa vize alıp bu ülkeden kaçsam mı kararsız kaldım.
@ffevkalade Adem'in elmayı ısırmasıyla başlayan hikaye, benim vizelere çalışmamla devam ediyor.
Ne alaka abi, kim yazdı bu senaryoyu?
@mehmettersinn Bunlar vize göre değil.
@caglafctrglu Kahveden midem cayır Vize yolları bayır Çalışmak istiyor muyum?
Tabii ki de hayır
@nurbanubayir Okyanusta ölmez de insan gider bir vize haftasında boğulur.
@uslanbesaidov Vize haftasında her şey ilgimi çekiyo herrr şeyyy. Mesela Instagram'da İngiltere kraliçelerinin törenlerde yaptırdığı saç modellerine bakıyorum şu an.
@AkdenizProvince Yaklaşan soğuk vize dalgası sebebiyle yer yer kocaya kaçma belirtileri saptandı.
@namidigersiz Vize haftasında karşıdan karşıya geçerken sağa baktıktan sonra sola bakasım gelmiyor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Harvard Üniversitesi'nde yapılan sosyal bir deneyde, mutlu insanların şarkılardaki melodiye, mutsuz insanların ise şarkının sözlerine dikkat ettiği saptanmıştır.
NE KADAR OLDU?
Karadenizli torna ustası "Tek anahtarın açtığı kilidi herkes yapar" diyerek 'Her anahtarın açtığı kilit' icat edeli 31 YIL OLDU
FIKRA
Anatole, son derece tembel bir yaratıktı. Hiçbir iş görmeden babadan kalma ufak geliriyle geçinip gidiyor, günlerini ebedi bir uyuşukluk içinde geçiriyordu. O gün bir kahvenin terasında limonatasını yudumlarken, bir arkadaşı, "Şaşırıyorum sana.
Ara sıra dahi olsun hareket ihtiyacı hissetmez misin hiç?" dedi.
- Tabii hissettiğim oluyor.
- Peki o zaman ne yapıyorsunuz?
- Rahat bir koltuğa uzanıp olağan duygularımın gelmesini bekliyorum.
AlkışlıYorum
3.5 yaşındaki oğluma oyuncaklarını toplaması gerektiğini söylüyorum, "Tamam ama bir şartım var" diyor. Bu isteği hemen kabul ettirmenin şaşkınlığı ile kabul ediyorum.
Arabalarını bana para karşılığı satıyor, alıyorum.
"Hadi oyun bitti" dediğimde ise dumurluk cevap geliyor; "Ben onları sana sattım, artık senin oldu. Sen topla!" Evet bildiniz, esnaf çocuğu kendisi...
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