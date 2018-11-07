Erkekler hakkında bilinmeyenler
Babalar Günü Amerika'da ortaya çıkmıştır. Bir baba tek başına 6 çocuğunu büyüttüğü için her yıl Babalar Günü kutlanmaya başlanmıştır.
"Baba" kelimesi on altıncı yüzyılda İngilizler tarafından çıkarılmıştır. Kökü Galler'e dayanmaktadır.
Erkeklerin beyinleri, kadınların beyinlerinin çalışma yöntemine göre çok daha farklıdır. Erkekler bir işi yaparken sadece o işe odaklanmaktadırlar.
Oysa ki kadınlar bir işi yaparken başka bir işi de düşünmektedirler.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 151 milyondan fazla erkek bulunmaktadır. Bu erkeklerin yaklaşık 64.3 milyonu babadır.
Ortalama yetişkin bir erkek, yetişkin bir kadına göre yüzde 50 daha fazla kas kütlesine ve vücut yağ oranına sahiptir.
Bilim insanlarının yaptıkları bir çalışmaya göre dünyanın her ülkesinde erkekler, kadınlara oranla daha fazla intihar etmektedirler.
Erkeklerin kadınlara göre cinayet işleme olasılığı daha yüksektir.
Bilim insanlarının araştırmalarına göre erkekler kadınlardan daha az konuşmaktadırlar.
Genç erkek çocukların kızlara oranla okulu bırakma yüzdeleri daha yüksektir.
Erkek sembolü olan daire içerisinde yukarı doğru bakan ok, aynı zamanda Mars gezegeninin de bir sembolüdür.
Adem elması erkeklerde ergenlikte boynunda çıkan özelliktir.
Yetişkin bir erkeğin beyni yetişkin bir kadına göre yüzde 10 daha büyüktür.
Erkek bebeklerinin kız bebeklerine göre ölme oranı daha yüksektir.
Erkekler genel olarak kızlara göre daha az düşünmektedirler.
Yapılan araştırmaya göre erkekler eşlerini kadınlara oranla daha fazla aldatmaktadırlar.
Erkekler kadınlara oranla eşlerine daha fazla bağlı olurlar.
Bu nedenle de daha kıskanç ve daha öfkeli olmaktadırlar.
17, 18 ile 49 yaş arası erkeklerin sadece kadınları etkilemek için güzel giyindikleri bilinmektedir. Oysa ki kadınlar da bu durum her iki tarafı da etkilemek içindir.
Erkeklerin kadınlara oranla trafik kazalarının daha az olduğu bilinmektedir.
Erkeklerin ağızları kadınlara oranla yüzde 65 (küfür) daha bozuktur.
Türkiye'de erkeklerin yüzde 28'i kılıbıktır. Bu oran diğer dünya erkeklerine göre daha düşüktür elbette.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin'de bir adam kız arkadaşına evlilik teklif etmek için tam 99 tane iPhone, 6 (82 bin dolar değerinde) almıştır. Ancak kız arkadaşı 'Hayır' demiştir.
NE KADAR OLDU?
İzmir'in Çiğli İlçesi'nde iki genç kızın ortaklaşa aldığı saç kurutma makinasını paylaşamaması nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralanalı 8 YIL OLDU
FIKRA
Mısırlılar, Nil Nehri'nin altına tünel yapacak.
Farklı ülkelerden projeler istemişler.
Fransızlar önerilerini getirmişler: "İki farklı ekip halinde işe başlayacağız.
İki ekip, iki uçtan beraber çalışmaya başlayacaklar, ortada buluşacağız.
Güzel bir tüneliniz olacak." Öneriyi beğenmişler ancak "Almanlar'ı da dinleyelim" demişler. Almanlar önerilerini getirmişler: "İki farklı ekip halinde işe başlayacağız.
İki ekip, iki uçtan beraber çalışmaya başlayacaklar ve ortada dışarı bir çıkış açacaklar.
Ekiplerimiz ortadaki çıkışta buluşacak.
Güzel bir tüneliniz olacak." Bunu daha çok sevmişler ancak yine de "Türkler'i de dinleyelim" demişler. Türkler önerilerini getirmişler:
- İki farklı ekip halinde işe başlayacağız. İki ekip, iki uçtan beraber çalışmaya başlayacaklar.
Ortada buluştuk buluştuk, buluşamadık, iki güzel tüneliniz olacak.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkeğin duymak istedikleri 06 Kasım 2018, Salı Hanımlar, bunları içten söylemeseniz bile erkeğinizi kendinize köle etmekte bir adım öndesiniz demektir! Biraz...
- Soğuma anı 05 Kasım 2018, Pazartesi BİRİNDEN hoşlanıyorsunuz ama öyle bir şey oluyor ki ondan bir anda soğuyorsunuz. Ya bir şey görüyor, bir hareket...
- Uykunun sabahı 04 Kasım 2018, Pazar DÜNKÜ "Türk uzay aracı yazılarını" yazarken, geçen senelerde minibüste gördüğüm yazı geldi aklıma ve bugünün konusuna...
- Erkeği mest eden hitaplar 03 Kasım 2018, Cumartesi ERKEK, basit bir varlıktır. Sadece ego tatmini olsun yeter. Siyah beyaz görürler. Sadece dünyada tek bir erkeğin...
- Futbolun Osmanlıcası 02 Kasım 2018, Cuma EĞER Türkçe konuşmuyor olsaydık ve Osmanlıca konuşmaya devam etseydik, futbol terimlerinin nasıl olacağını merak...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Erkeğin duymak istedikleri
- Soğuma anı
- Uykunun sabahı
- Erkeği mest eden hitaplar
- Futbolun Osmanlıcası
- Sorumsuz sevgili
- Doğru zannettiğiniz yanlışlar
- Askerde iş bilen var mı?
- Ünlülerin WhatsApp grubunda hangi tip olduklarını analiz ediyoruz!
- Erkeğinizin burcunun en çok hangi özelliğinden nefret ediyorsunuz?