Erkeğin duymak istedikleri
"Bu akşamki derbiye hazır mısın?" Futbola meraklı bir erkekse güneş altında kalmış dondurma gibi erimeye başlayacaktır!
"Alışverişe benimle gelmene gerek yok." Birkaç kez tekrar ettikten sonra göreceksiniz, kendi kendine sizinle alışverişe gelmeyi teklif etmeye başlayacak.
"PES/FIFA oynamayı bitirdikten sonra konuşabiliriz." Konuşmak istediğiniz bir şey var ve ilgi göstermiyorsa onu bu şekilde tuzağa çekebilirsiniz.
"Senden daha iyi yapabileceğini bilsem, sen evde yokken tamirci çağırırdım." Tamamen bu kelimeleri kullanarak bilinçaltının derinlerine inebilirsiniz.
Oturduğu yerden kalkıp bozuk şey her ne ise onarmaya gitmezse paranız bizden.
"Senden daha iyi bir baba düşünemiyorum." Sesinize doğru dozda bir alaycılık eklerseniz mutlaka daha iyi bir baba olmaya çalışacak.
"Seninleyken güvende hissediyorum." Bir süre sonra sizden ayrı kalmak istemeyeceği garanti.
"Benim için yaptığın ufak şeyler büyük önem taşıyor." Birkaç kez söyledikten sonra fark edeceksiniz ki fedakarlıkları ve sizin için yaptıkları giderek büyüyecek.
"Senden yana hiçbir şikayetim yok." Sevmediğiniz arkadaşlarından uzaklaştırmak için güzel bir giriş cümlesi.
"Seni affediyorum." Suçunu kabul etmese bile bu cümleyi duymak isteyecek. Suçunu kabullenmesini ve tekrar etmemek için çaba göstermesini istiyorsanız bir erkeğe bu cümleyi söylemelisiniz.
"Hiç sormayacaksın sanmıştım." Erkeğe düşünceli olduğunu hissettirmek önemlidir. Bunu hissettirirseniz kendiliğinden daha düşünceli birine dönüşme olasılığı yüksek.
"Bunu telafi edeceğim." Haklı olan taraf siz olsanız bile cebinizde hazır kullanabileceğiniz bir koz var demektir.
"Seni tanıdığım için çok şanslıyım." Onu özel hissettiriseniz o da sizin kendinizi özel hissetmeniz için uğraşacak.
"Bu yemeği annenden aldığım tarifle yaptım." Tabii ki onun annesinden aldığınız tarifle yapmak zorunda değilsiniz.
"En iyisi sensin." Olmadığını o da biliyor merak etmeyin.
"Sana saygım sonsuz." Saygı duyulduğunu hisseden bir erkeğin kendine güveni de artar.
Kendine güvenen erkekle ilişki yaşamak daha kolaydır.
"Seni seviyorum." Bu iki kelimeyi kim duymak istemez ki!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Güney Kore'nin hemen hemen her şehrinde bayan araç sürücülerine özel normal park alanlarından daha geniş ve manevra yapması daha kolay olan pembe çizgiler ile belirlenmiş park alanları vardır.
NE KADAR OLDU?
Burdur'da kumar oynatılan bir köy evini Jandarma basınca 5 köylü aniden namaza duralı 58 YIL OLDU
FIKRA
Gözleri kör, yalnız ve yoksul bir Kayserili kırlarda başıboş dolaşırken, karşısına bir cin çıkmış.
Cin Kayserili'yi şöyle bir süzmüş ve:
- Senin şimdi çok fazla istediğin vardır.
Gözlerin açılsın istersin, zenginlik dilersin, evlenmeyi arzularsın, çocuğun olsun dersin, uğraşamam.
Sadece bir tek dileğini yerine getireceğim. Dile benden ne dilersen diye sormuş.
Kayserili biraz düşündükten sonra şu cevabı vermiş:
- Çocuğumun saatlerce altınlarımı saymasını görmek isterim.
AlkışlıYorum
Geçtiğimiz hafta Çin'deydim. Türk arkadaşlarımla birlikte bilardo salonuna gittik.
Yedik, içtik, ardından hesabımızı istedik. Hesabı masaya bırakan garson kız bir müddet bizi izledikten sonra kavga ettiğimize karar verip güvenlik görevlilerini çağırdı.
Halbuki her birimiz hesabı ödeme yarışındaydık.
Kibarlıktan da anlamıyor bu Çinliler canım..
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