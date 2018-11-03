Erkeği mest eden hitaplar
Sadece ego tatmini olsun yeter.
Siyah beyaz görürler. Sadece dünyada tek bir erkeğin kendisi olduğunu hissettirin size yapmayacağı güzel şey yoktur.
Bazı sözler onları çıldırtır, ama bazıları bu sözleri duymaktan zevk alır.
ERKEĞİM: Erkeklerin yüzde 90'ı, bu söze mest olurlar. Bu söz onların vazgeçilmezleridir. Alın size en büyük ego tatmini.
HAYATIM, ÖMRÜM, DÜNYAM: İkinci olarak da bu hitaplar erkeklere güven verir.
Sadakatlık hissettirir. Dünyanız olduğunu hissetmesi bahsettiğim tek erkek hikayesidir.
KALBİMİN SAHIBI, HAYATIMI ADADIĞIM: Bu tür hitaplar, erkeklere güç verir.
Oooo bu sözü duyan adamın deymeyin keyifne.
Her erkek sevdiğini sahiplenir, bunun için bu hitaplar tercih edilir.
YÜREKLİM, YIĞDIM: Erkeklerin yapısı itibariyle güçlü olmak onlar için çok büyük bir gayedir. Eğer sevgilinize bu tür güç hitapları kullanırsanız mutluluk sahibi edeceğinize emin olun.
BİRTANEM: Her erkek, sevdiğinde tek olmak ister o yüzden bu söz onlara ayrıcalık hissettirir.
VAZGEÇEMEDİĞİM, VAZGEÇİLMEZİM: Bu hitapta kadınlar gibi erkeklerinde çok sevdiği bir hitap şeklidir. Her erkek kadınının vazgeçilmezi olmayı ister.
GELECEĞIM: Evlilik meraklısıysa hidi iyi düşünelim ciddi düşünen bir sevgiliniz varsa bu söz onu mest edecektir.
Evlenmek istiyorsanız bu hitapla adamı test edebilirsiniz. Tepkisi ile evlenip evlenmeyeceğini anlarsınız.
SERSERİM: Erkeklerin bir kısmı, bu hitabı çok severken bir kısmıda hoşlanmaz. Bu hitabı seven bir sevgiliniz varsa ona özgürlük hissettirecektir. u PRENSİM: Masalla büyümüş bir nesil olarak her erkek birinin prensi olmak ister.
Çok sevilen bir hitaptır.
SEVGİLİM, SEVDİĞİM, SEVDİCEĞİM: Kadınlar gibi erkeklerde bu hitapta sadakat hisseder. Bazıları çok basit bulsada söylendi mi ego tatmini elde edebilir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1861 doğumlu yazar Morgan Robertson, "Tanrı bile batıramaz!" denilen Titanic'in hikâyesini olayın gerçekleşmesinden tam 14 yıl önce kaleme almıştı.
Titan Kazası adlı kitabında tıpkı Titanic gibi batmayacağı düşünülen bir gemi vardı. Bu gemilerin hemen hemen bütün özellikleri birbirinin aynısıydı. Aynı güzergahta giden biri hayali, diğeri gerçek bu iki gemi aynı saatlerde ve aynı koordinatlarda battı.
Her iki gemide de filika sayısı az olduğundan büyük can kaybı yaşandı ve Titan'daki ölü sayısı 1500 iken Titanic'te 1513'tü.
En ilginci ise her bu iki gemi batarken orkestranın şarkı çalıyor olmasıydı.
NE KADAR OLDU?
ANAP'ın en görkemli zamanlarında sandık başında mührün yanlışlıkla basılması taktiği ile oy toplamayı amaçlayan BANAP isimli parti kurulalı 29 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Elindeki bıçakları satabilmek adına "Bu bıçakla her şeyi yapabilirim, bu mümkün!" diyen kapıdaki pazarlamacıya dayımın, "Üstüne de oturabilir misin peki?" şeklindeki sorusu susmak bilmez pazarlamacıyı konuşamaz duruma getirdi.
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