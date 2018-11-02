Futbolun Osmanlıcası
Çoğunluğu espri amaçlı türetilmesine rağmen oldukça eğlenceli gözüken Osmanlıca futbol terimlerine göz atarak gününüze neşe katabilirsiniz!
Krampon-ül deccal-u uryan: Futbolcu.
Krampon-ül kabiliyye-i maşallah: İyi futbolcu (Bizim takımdan).
Mühendis-i kürre-i hümayun: Teknik direktör.
Gaflet-ü dalaletiye: Kendi kalesine atılan gol.
Hakimiyyet-ül kürre: Top kontrolü...
Krampon-ül deccal-uryan-ül kayb-ı kürre: Futbolcunun topu kaybetmesi.
Serdar-i kuvva-ül kürre:
Takım kaptanı.
Vaziyet-ül madara:
Tarihi fark.
Hezimet-ül Yarabbi şükür:
Şerefli mağlubiyet.
Şut-ul minare: Havadan atılan top.
Bişerefiye-i tribün-ül sarih:
Açık tribün.
Cihad-ül kuvva-i milliye:
Milli maç.
Akibet-ül cihad ya seydi:
Uzatma dakikaları.
Vaziyyet-ül hararet:
Karambol...
Şeyh-ül divan-ül kürre-i hümayun: Futbol federasyonu başkanı...
Vaziyyet-ül kalaba ve istif-ül balık-ı numerra: Numaralı tribün.
Muhafazzar-i kal'a: Kaleci.
Asakir-i muhafazza-ül satıh:
Defans oyuncusu.
Veled-i rüzigar: Kanat oyuncusu...
Asakir-i saha-ül merkeziyye:
Orta saha oyuncusu...
Cihad-i vallah-ül azim: Kavga.
Müfreze-i krampon-ül bomba: Golcüler.
Reis-ül tekke-yi kurre-i hümayuniyye: Kulüp başkanı.
Gariban-i umumiyye:
Taraftar...
Gariban-i gurbet:
Gurbetçi taraftar...
Defterdar-i cihad-ül kürriye: Hakem...
Sancaktar-i hatt-ül saha:
Yan hakem.
Sur-ül düttürü: Hakem düdüğü.
Sükun-u mahşer: Yenilen gol sonrası sessizlik.
İsyan-ı garibaniyye: Kötü tezahürat.
Tezahür-ü cümle-i cemaat:
Toplu tezahürat.
Reis-i imam-i cemaatiyye:
Amigo...
Ceza-i şerriyye aman Yarabbi: Penaltı...
Darbe-i müstehcen:
Elle oynamak...
Darbe-i abes: Faul.
Taaruz-u aleyküm selam:
Kontra atak .
Cenazetül mefta-i kürre:
Ölü top.
Şut-ül hürriyet: Frikik.
Taaruz-u fevkal beşer:
Mükemmel atak.
Ferman-ı kehribar: Sarı kart.
Ferman-i ahmer: Kırmızı kart.
Taaruz-ül beleş: Ofsayt.
Kabe-i hürriye-i hümayuniyyeh şahane: Stadyum.
Divan-i krampon-ül deccal-i üryan-ül mafiş kaabiliyyet:
Yedek kulübesi.
Hareket-ül rabiya-il kusuriyye:
9 kusurlu hareket.
Akibet-ül hüzzam: Elenme.
Arafat-ul safha: Devre arası.
Musabaka-i hicret-ul gurbet: Deplasman...
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İstanbul Bostancı'da bir Şahin sürücüsü, önünde giden bir Ferrari'yi izlemeye dalınca Ferrari'yi arkadan çarpalı 12 YIL OLDU
FIKRA
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- Ne arıyorsun?
Sarhoş:
- Saatimi.
Polis:
- Nerde kaybettin?
Sarhoş:
- Biraz ilerde.
Polis:
- Peki neden burda arıyorsun?
Sarhoş:
- Burası aydınlıkta ondan...
AlkışlıYorum
"Araba kullanmaktan korkuyorum" dedi. "O zaman otomatik vitesli araba kullan, daha kolay olur" dedim.
"Araba otomatik mi çalışıyor?" dedi.
Uzay Yolu dizisinde bile gemiyi kaptan kullanıyor be kadın!
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