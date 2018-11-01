Sorumsuz sevgili
Sadece sorumsuz biriyle sevgili olanların çok iyi anlayacağı durumlara gelecek olursak:
Siz son derece düzenli ve planlıyken onun plansızlığı artık sizi de etkilemeye başlar.
Yaptığınız bir plandan, onun sorumsuz davranışlarından dolayı son anda vazgeçmek durumunda kalırsınız.
Ne zaman ona güvenerek iş yapsanız, o iş mutlaka elinizde patlar...
Hayatını düzene sokması ve birazcık da olsa sorumlu olması için her şeyinizi ortaya dökersiniz.
Bir noktadan sonra da bir insanı bu kadar sorumluluk sahibi yapmaya çalışmanın yükünü omuzlarınızda hissedersiniz.
Sevdiğiniz biri olduğu için onu kırmadan bu hareketlerini düzeltmesini söylemeye çalışırsınız.
Ama ne fayda...
Her defasında bir daha olmayacağını ve daha dikkatli olacağını söylese de hep aynı tas aynı hamamdır...
Arkadaşlarınızla dışarı çıkacağınız zaman onu davet etmeye korkarsınız, çünkü sizi ekse yine tamam da arkadaşlarınıza rezil olmaktan korkarsınız.
Ona olan güveninizin zaman içerisinde azaldığını fark etmeye başlarsınız.
Kırıcı olmamak için kendinizle savaşırsınız...
Kendi hayatınızı düzeltmeye çalışırken bir yandan da onun hayatını düzene oturtmak zorundaymışsınız gibi hissedersiniz.
Fakat buna asla mecbur olmadığınızın da farkındasınızdır.
Ne atmaya gelir ne satmaya... Seviyorsunuzdur bir kere ama bu kadar sorumsuzlukla da nasıl başa çıkacağınızı asla çözemezsiniz... onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çalışmalar çikolata yiyenlerin matematikte daha başarılı olduğunu kanıtlamıştır.
NE KADAR OLDU?
Reading ile Arsenal maçının 37. dakikasında Arsenal 4-0 geriye düştükten sonra taraftarlar stadı terk etmeye başladı. Fakat maçın devamındaki mucizeye şahit olamadılar. 4-0 geriye düşen Arsenal, maçı 7-5 kazanalı 6 YIL OLDU
FIKRA
Soyguncunun biri bir bankaya girmiş. Çekmiş silahını havaya ateş etmiş. Herkesin yere yatmasını istemiş.
Kasalardaki paraları toplamış ve kapıya doğru yönelmiş.
Tam çıkacakken oradaki bir adama sormuş:
"Beni gördün mü?" Adam şaşkınlıkla "Evet gördüm" deyince, çekmiş tabancasını adamı alnından vurmuş.
Tam tekrar kapıya hamle etmiş ki; kapının yanında bir karı koca görmüş.
Adama sormuş:
"Beni gördün mü?" Adam gayet soğukkanlı bir şekilde yanıtlamış:
"Valla ben hiçbir şey görmedim, ama benim hanım gördü sanıyorum…
AlkışlıYorum
UZUN zamandır iş bulamadığım için sevgilimin annesine yakınıyordum. "X bankasına başvur, orada bir sürü salak kız çalışıyor" dedi. Beni seviyor biliyorum, bunu hissedebiliyorum.
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