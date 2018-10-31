Doğru zannettiğiniz yanlışlar
Rawstory'nin derlediği liste de buna yönelik güzel bir örnek oluşturuyor.
Telefonla konuşmak sizi kanser yapar.
Uzmanlar buna yönelik hiçbir bilimsel kanıt olmadığı görüşünde birleşiyor.
Uzmanları bilmem ama bazı insanlarla konuşunca Allah korusun ama ben kanser olmasam da kabız olabiliyorum.
Beyninizin sadece yüzde 10'unu kullanırsınız.
Hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan bu inanış; birçok kişi tarafından inanılan doğru bildiğimiz yanlışlar içerisinde yer alıyor.
Hiç kullanmayan insanlar da biliyorum ben.
Yıldırım aynı yere iki kez düşmez.
2003 yılında NASA tarafından yapılan bir araştırma bu inanışı doğrudan çöplüğe yollamıştır.
Aziz Yıldırım bile gitti.
Göreceğiz ikinci kere gelecek mi?
Saç ve tırnak öldükten sonra uzamaya devam eder.
Öldükten sonra insanların derileri daha da geriye çekildiği için tırnak uzadı gibi görülebilir; fakat bu saç ve tırnağın uzamaya devam ettiği anlamına gelmez.
Karpuz çekirdeği yemek apandisit iltihabı yapar.
Böyle bir şey mümkün değil.
Fakat siz yine de çekirdek yemeyi abartmayın. Çünkü tadı yok!
Ya takmayın, karpuz çekirdeğini dolduracak konu değil.
Tavuğu pişirmeden önce yıkamak mikroplardan arındırır.
Bunu yapmayı bırakın.
Tavuğu direkt olarak pişirebilirsiniz. Hem kirli bir suyla yıkamak tavuğun mikroplanmasına yol açacaktır.
Gezen tavuk, yürüyen tavuk, koşan tavuk, komşuya giden tavuk, yolunan tavuk diye ayırabiliyor muyuz?
Kahverengi yumurtalar, beyazlardan daha iyidir.
Açıkçası hiçbir fark yok.
Tavuğun tür ve ırkından dolayı gerçekleşen bu ayrım hiçbir lezzet ve kalite farkı ortaya koymuyor.
Irkçılık yapmayın, yumurtaları ayırmayın.
Sonuçta hepsi de aynı yerden çıkıyor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Adı; Everything men knows about women' (Erkeklerin kadınlar hakkında bildiği her şey) olan bir kitap vardır. 100 sayfadan oluşmakta ve hiçbir şey yazmamaktadır.
NE KADAR OLDU?
Zonguldak Akkuşlu Mahallesi muhtar adayı saçmanlara ücretsiz mezar yani halk dilinde beleş mezar sözünü vererek vaadini öbür dünyaya taşıyalı 9 YIL OLDU
FIKRA
Ders yılı sonunda sınıfta kalan öğrencilerden biri ile arasında şu konuşma geçti.
Öğretmen:
- Bir daha sınıfta kaldığını görmeyeceğim, anladın mı?
Öğrenci:
- İstifa mı ediyorsunuz öğretmenim?
AlkışlıYorum
Türkiye'ye gidince gezilecek yerleri (İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın ve Sivas) ve gidince yapılacaklar listesini yazdım ve buzdolabına astım. Bunu okuyan canım kocacığımdan gelen cevap beni hala güldürür: "Seçim otobüsüne katılalım, daha iyi olur."
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