Yol Durumu
  1. Kadınları anlamanızı sağlamasa da erkekleri idare edecek 15 psikolojik gerçek
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 02 Eylül 2018, Pazar

Dengesiz insanlar

Ne istediğini bilmeyenler, aynı zamanda da tutarsızlık mahiyetinde dengesiz insanlardır. Ne istediğini bilmediği için bulduğunu da anlamayan, bulmuş olsa bile farkına varmayacak kadar da şaşkındır bu tür insanlar.

KADINLARDA
Kafanda tam olarak ideal ilişkiyi bulmuşken, artık "ben onsuz yapamam" derken, tam "ben onun için o da benim için yaratılmış" derken, ve kız da her şeye olumlu bakarken, tüm konuşmalar olumlu yönde ilerlerken, binbir şüpheyle kıza açılınır. İlk gün her şey güzeldir, sadece konuşulmuştur. İkinci günün gecesinde kızdan "konuşmak ister misin" sözü üzerine konu tekrar açılır, 1 saat boyunca kızı sevdiğine ikna etmeye çabalanır.
Kız da her şeye güzel yanıtlar verirken bir anda "sen benim arkadaşımsın, seni kaybetmek istemem" yanıtı alınır.
Dengesiz kadın, daha doğrusu kız modeli tam da buna uygun tanımdır!..
Böyle durumlarda kadının dengesizliği karşısında erkek daha da duygusallaşıp psikopat olur... Her erkeğin başına mutlaka gelmiştir ya da gelecektir.
Duygusal erkek için iyi bir staj olabilir.
Ne zaman ne yapacağını kendisi de bilmediğinden, dışarıdan kestirebilmesi zor olan kadındır. Bir dakikası hiçbir zaman sonraki dakikasını tutmaz, tutmayacaktır da. Erkeklere tavsiyem, bu tür kadınlardan uzak durun, hatta arkanıza bakmadan kaçınnnn. Yoksa dengenizi kaybedersiniz...

ERKEKLERDE
Kararsızlık ve dengesizliğiyle, kadında da zerre denge bırakmayan erkektir.
Duygusal bunalımlara elverişli erkektir.
Uzak durulması gereken tiptir.
Dengesiz tavırlar içindedir. Ne sevgili olmak ister, ne arkadaş, ne kanka. Böyle aradadır. Kız sadece "benimle ilgilensin ama beni boğmasın" diye düşünebilir belki. Ya da "arkadaş olalım ama bir gecelik götüreyim" felsefesi olabilir. Bu tür erkeklerin terazinin dengelenmesi için ne istediğini bilen bir kadınla beraber olması gerekir...
Erkeklerin genel dengesizliği konu- mekanzaman kavramları içinde görecelidir, denk getiremiyordur .
Özetle kızların en çok beğendiği erkektir.
Karşısındaki erkeği çözemediği için, onu merak eder ve başkasını görmez gözü. Maalesef böyle olmak istemezdik ama illa ki zor yolu istiyorsunuz. Yoksa erkeklerin daha direnci düşüktür, hemen yavşarız yani ama böyle dengesiz olmak erkekler için jeopolitik, stratejik ve ticari anlamda daha uygun.
Kadınlar için aslında deveyi gütmeye gerek olmayan, direkt diyardan gitmenizi gerektiren erkektir. Ne de olsa hiçbir kadın, koca bir erkeğin çocuk bakıcılığını yapmak için dünyaya gelmemiştir!
Dengesizliğinde kulaktaki dengeyi sağlayan sıvıların (su terazisi) şirazesi kaymış olanlar vardır, onun bu konumuzla bir alakası yoktur..

NE KADAR OLDU
Akasya Durağı dizisi için yapılan kuyumcu soygunu çekimlerini gerçek sanan polisler maskeli oyunculara silah çekeli 8 yıl oldu.

FIKRA
Ev telefonu hayli yüksek gelince, ev halkı toplanmış:
Baba: "Yahu bu korkunç bir fatura.
Ben bu telefonu asla kullanmıyorum, hep çalıştığım şirketteki telefonu kullanıyorum. Nasıl oluyor?" Anne: "Aynen ben de… Akşama kadar çalıştığım bankada elimin altında telefon.
Ne yapayım bunu." Oğlan: "Vallahi ben de Şirketimin bana verdiği cep telefonu ile bütün görüşmelerimi yapıyorum." Kız: "E benim de şirket hattım var. Ev telefonunu hiç kullanmam ki." Herkes aniden evdeki hizmetçiye döner ve cevap arar gözle bakarlar.
Hizmetçi: "Eee… Problem ne o zaman? Sanırım hepimiz iş telefonlarını kullanıyoruz":)
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