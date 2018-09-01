Kadınları anlamanızı sağlamasa da erkekleri idare edecek 15 psikolojik gerçek
Kimin haddine?
Ama biraz konuşalım şu konuyu...
Kadınların büyük bir bölümü acısını sessizlik yoluyla yansıtır. Eğer bir kadın ısrarla susuyorsa, gerçekten canının yandığını düşünmek akıllıca olur.
Kadınların kendilerini güldüren erkeklerden hoşlandıkları yanıltıcıdır.
Onlar komik olabilen erkeklerden hoşlanırlar. Çünkü bu genellikle zeka ve dürüstlüğe işaret eder.
Topuklu ayakkabının ve göz makyajının derinde bir yerde yatan evrimsel bir açıklaması var...
İri gözler ve uzun bacaklar. Bu iki özellik genç kadınlarda daha yaygındır ve haliyle doğunganlığa işaret eder.
Kadınlar yalnızca düşünerek hamilelik belirtileri yaşabilirler. Buna "Histerik hamilelik" deniyor.
Bir araştırmaya göre bir kadın konuşmanın 34. dakikasında konuştuğu kişiyle potansiyel bir ilişkiye sahip olup olmayacağını anlar.
Bir ankete göre bir ilişki içinde olan erkekler, yalnız erkeklere oranla diğer kadınlara daha çekici geliyor.
Kadınlar erkeklere oranla kişisel alanlarına daha çok önem veriyor.
Kadınlar en çok 18-22 yaş aralığında anksiyete yaşıyor.
Kadınlar yılda ortalama 30 ila 60 defa ağlarlar.
Erkeklerde bu sayı 6.
Bir araştırmaya göre kadınlar hoşlandıkları erkekle konuşurken seslerini biraz inceltiyorlar.
Bir ankette kadınlara kendilerini güzel bulup bulmadıkları soruldu.
Yalnızca yüzde 2'si olumlu yanıt verdi.
Zeki kadınlar daha az ilişkiye giriyor. Yüksek IQ'lu kadınlar yanlış ilişkiye girmektense hiç girmemeyi tercih ediyor denebilir.
Bir kadın bir yere bakıyorsa, orada ilgilendiği bir şey vardır. Bir kadın bir yere bakmıyorsa, orada kesinlikle ilgilendiği bir şey vardır.
Bir kadının hayatının ortalama 1 yılı ne giyeceğini düşünmekle geçiyor. onedio.com
NE KADAR OLDU
İzmir'de bir eve giren hırsız çaldığı mallar yeterli gelmeyince ev sahibini uyandırıp 500 lira isteyeli 8 yıl oldu.
FIKRA
Temel uçakla İstanbul'a gitmektedir. Uçak havalanır. Bir ara cam kenarındaki yolcu kalkar tuvalete gider, Temel de adamın yerine oturur. Bir müddet sonra koltuğun sahibi gelir ve "Kardeşim burası benim yerim lütfen kalkar mısınız?" der.
Temel gayet sakin bir şekilde;
"Valla uşağum ben seni demin indi sandum" der.
AlkışlıYorum
5 AYDIR kirayı ödeyemeyen kiracıyı evden çıkarmak için, "Nişanlandım(!), evden çıkın, ben oturacağım" bahanesi uyduran 86 yaşındaki dedeme, magma otobüsünde en ön koltuktan yer ayırtalım lütfen.
OĞLUMUN yoğun ısrarlarına dayanamayarak, istemeyerek de olsa evimize küçük ve sevimli bir hamster aldık. O günden beri kayınvalidem "O mendebur hayvan o evdeyken, ben adımımı atmam!" diyerek bize gelmiyor.
Teşekkürler oğlum, seni ve küçük hamster'ı çok seviyorum.
ALKIŞLARIN en kocamanı takım elbiseleriyle, şirket önünde tıkanan kanalizasyon borusunun başında, açma/temizleme çalışmaları yapılırken, birbirlerine kahkahalarla "Bu senin" "Bu benim" yorumları yaparak mahallenin ilgi odağı haline gelen patronlarıma gelsin. Sanıyorum magma ateşini tezekle harlarlar.
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- Lütfi Albayrak
- Kadınları anlamanızı sağlamasa da erkekleri idare edecek 15 psikolojik gerçek
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