Tatil, ettin beni katip
Baldan tatlı, kibrit çöpünden kısa zaman dilimidir bu güzel şey. Aslında bütün yıl hayalini kurarsın çiçek gözlüklerine bakar gibi kışın ortasında plajlar, sahiller, oteller internetinde masa başında.
Sanki yaşama sebebi gibi çalışma sebebi oluverir hayatımızda. Senden önce gidenler ümit olur senden sonra gidenler ise domuz olur. Ama malesef her gidişin bir dönüşü de olacaktır. Tabiri caizse keser döner sap döner gibi. Hemen bir sene sonraki tatil planını yapmaya başlarız. Ama o ilk gün "Offf Aman Nalan"ı hatırlatır. İzine çıkamayan iş arkadaşlarınızın yüzünüzdeki acıyı gördüklerinde inanılmaz bir haz ve mutluluk aldığını gösteren gülümsemeleri, bir de üstüne "Sen sanki biraz kilo almışsın tatil yaramış artık verirsin biriken işleri yetiştirmeye çalışırken" diye espri yapmaları.
"Özledin mi sabahın köründe kalkmayı" demeleri.
Ayrıca "Düşünsene 1 sene boyunca beklediğin tatilin bitti seneye kadar tekrar bekleyeceksin" demeleri. Noluyor anlamadım ki herkeste bir acı gerçek teması. Masaya oturup boş boş ekrana bakarken tatildeki güzel anların beyinden otomatik oynatılıp izlendiği gün. Denizde voleybol topuna yaptığın rövaşata denemeleri sanki bu öğleden sonra da olacakmış gibi. Sersemliğin tavan yaptığı, yer ve zaman algısının yitirildiği gün oluyormuş.
Ben de her canlı gibi yıllık iznimi kullanmak istedim. Eşimin de sadece izni bayram tatiline denk geldiği için bize de bu uygun düştü. Ee uçak biletlerinin uçaktan fazla yükseldiği bir dönem uçak fobimin bahanesi ile yakın yerler aradık.
İnternet araması sonucu ile deniz yolu ile Marmara Adası'na Pehlivan Motel Restorant'a gitmeye karar verdik. Öncesinde muhteşem bir deniz karşıladı bizi. Ardından garson arkadaşımız Deniz karşıladı. Sonra İlkokul Öğretmeni olan Nazmi Hoca. Birden dev gibi bir adam karşıma çıktı.
Alemin en güzel adamlarından biri otelin sahibi Ali Bozkurt abim. Hayır oteli beğenmezsek "Bu adam beni yer. Nasıl itiraz edeceğiz" dedim. Kalıbı gibi dev bir yüreği varmış halbuki. "Ömrümü yedin gazeteci" ile giriş cümlesine başladı. Oğlum Rüzgar ile "Rüzgar gibi geçti" tatili yaşadık. Naif tam bir aile ortamı. Çalışanları süper özellikle de yemekleri muhteşem. Muhabbet gırla şamata tam yerinde lakayıtlık hiçin altında. Ali abi ben nasıl alışacağım bu tatil dönüşüne. Ömrümü yedin.
AlkışlıYorum
5 yaşındaki yeğenimle doktorculuk oynuyoruz.
Ben doktorum, o da yaşlı, hasta kadın.
Yaşından sebeple kulağına bağıra bağıra soruyorum: "Teyze tansiyonun var mı?" "Var", "Şeker var mı?", "Yediiim!" Afiyet olsun şekerim.
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- Lütfi Albayrak
- Tatil, ettin beni katip
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