Kadınların ‘yok bir şey'i
Hem "Yok bir şey", hem "Bilmiyorum" da aynı durum söz konusudur genellikle bence.
Benim düşündüğüm; bunun tek dermanı ise "Neyin var" demek yerine o kadının kendisini ne kadar tanıyorsanız o kadar ince ve ayrıntılı yaklaşımlarla mevzuya ulaşmaya çalışmaktır. Kısacası çaba gerektirir. Ha "Tamam" diyerek uzaklaşmak da bir anlamda çözümdür ama o en tarafsız çözümdür. Aynı konuşma içinde ikinci kez tekrar edilmişse yaş tahtalara basıldığının göstergesidir. Ya sizin "Anlayamayacağınız" bir şey vardır ya ayrılık vakti yakındır ya da bir şey yapmışsınızdır da farkında değilsinizdir.
Birkaç ısrardan sonra muhtemelen duymak istemeyeceğiniz bir şeyler söyler.
Sonrası can sıkıntısı... Mesela bu konuda bir kadının isyanı:
Sevgili erkek milleti! Çoğu zaman aklınızı yanınıza alıp yaşamadığınızdan olsa gerek kadınlara söyleyebilecek birşey bırakmıyorsunuz malesef. O konu açılıp irdiklense bile "Aa ne var ki bunda" yada "Ben onu hiç böyle düşünmemiştim" eğer olayın boyutu kötü yerlere ulaşmışsa hiçbir işe yaramayan "Çok özür dilerim" gibi kanser edici cümleleri sarfedecek olan da sizlersiniz.
Bunlar da sizin klişe cümleleriniz maalesef.
Akıllı olun söylettirmeyin siz de.
Akıllıca yapılmış yanlışlıklar suskunlukla değil gerekirse karşılıklı tartışmayla sonuçlanır.
Somurtup oturmakla değil...
Aldınız dersi hadi dağılın şimdi. Fakat burda benim şahsi kanaatim.
Erkeklerden sizin gibi düşünmenizi beklemeniz yalnış. Ayrıca bu konuda sorun olduğunu anlayınca üstüne gidip sorunu çözmek yerine çok farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık.
Her halukarda anamızı ağlatma işini çok da layıkıyla yapıyorsunuz. Tamam sizin sıkıntızı dile getiriyoruz. Fakat kusura bakmayın hemcinslerimi de korumam lazım.
- Bu surat ne?
- Yok bir şey.
- Yok mu? Emin misin?
- Eminim tabi bu ne biçim soru, hem bir şey olsa neden söylemiyim ha? Neden, ben bir şey olduğunda söylememezlik mi ediyorum yoksa... Hayret bir şey ya, "Emin misin" diye soruyor bir de karşıma geçmiş. Sen bana güvenmiyorsundur da şimdi. Ayrıca ne varmış suratımda?
Gayet güzel bir yüzüm var. Yüzümde neyi beğenmedin, asık gibi mi duruyor, ama tam tersi ben gayet mutluyum yüzümden.
Her şey o kadar yolunda ki, bugün çok sevdiğim bir erkek arkadaşım aradı.
Onunla buluşmaya gideceğim. Neyse ben gidiyorum. Hadi görüşürüz.
NE KADAR OLDU
İzmir'de Abdülhakim Kaya isimli seyyar satıcı KPSS ile eskiden kaçtığı zabıtalara müdür olalı 5 yıl oldu.
FIKRA
Adamın birinin çiftliği ve kümesi varmış.
Kümesin horozu ölünce adam yeni bir horoz almış. Fakat yeni horoz, çok sevişgen çıkmış.
Kümesteki bütün tavuklar, horozun peşinden koşmuş. Horozun hedefi arasında çiftlikteki diğer hayvanlar da varmış. Horozun bu halini gören adam içinden "Seks uğruna genç öleceksin" falan diyomuş. Sonra bir gün bir bakmış bizim horoz ayaklarını dikmiş, dili bir karış dışarda hareketsiz yatıyor.
Başında da bir tane akbaba dolanıyor. Adam horoza bakıp "Senin sonunun böyle olacağı belliydi" demiş. Horoz da adama "Sessiz ol, akbabayı kaçırtcaksın" demiş.
AlkışlıYorum
11 yaşındaki oğlum tüp bebek olup olmadığını sordu. "Hayır oğlum değilsin" cevabını verdiğimde "Terbiyesizler!" dedi ve odanın kapısını çarparak çıktı. Hala arkasından bakmaktayım...
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- Lütfi Albayrak
- Kadınların ‘yok bir şey'i
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