Erkeklerin kadınlara yapması gereken şık hareketler
Çok standart, genel bir görüştür esasında bu...
Emin olun yanınızdaki her kim olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun ve aranızdaki ilişki tipi ne olursa olsun (sevgili, arkadaş, aile..) bu davranış her zaman yanınızdaki dişi üzerinde etki yaratır ve size puan kazandırır. Eğer geçtiğiniz kapı kapalı ise bu kapıyı açmanız gerçekten de bir kadın için her şeyden de öte gerçekten müteşekkirlik uyandıracak bir tavırdır da aynı zamanda...
Araba kapısı açmak
Bu biraz farklı. Bu her kadına yapılmaması gereken bir davranıştır bence. Bu sadece sizin için özel olan bir kadına yapılmalı; sevgiliniz veya anneniz gibi. Aslında bunun her zaman yapılması da gerekmiyor ama örneğin özel bir gece dışarı çıkıyorsanız, özel bir yemeğe gidiyorsanız, bir düğüne gidiyorsanız ya da o gün sevgiliniz çok özenerek giyinmiş ve çok şıksa, arabaya binerken önce kadına kapıyı açmak ve dinmesine yardımcı olduktan sonra kapısını kapatmak her zaman çok şık bir davranıştır.
Dik merdivenlerden inerken veya yüksek bir yerden inmesi gerektiğinde elinden tutmak
Bunun için illa bir kadının sevgiliniz olmasına gerek yok... Bunu tamamen iyi niyetle ve yardım amaçlı yaptığınız sürece karşınızdaki kadını tanımasanız bile, karşınızda rahatsızlık uyandırmazsınız, bilakis çok şık duran bir hareket olur.
Restaurantta masaya otururken veya kalkarken sandalyesini tutmak
Bu da özellikle şık bir akşam yemeğine gittiyseniz çok şık duran bir davranıştır. Elbette garsonlar da bunu yaparlar ama sizin kendi kadınınızın sandalyesini tutmanız ve onu rahat ettirmek istediğinizi ona göstermeniz bir kadın için önemlidir.
Montunu tutmak
Her zaman olmasına pek ihtiyaç olmayan bir durum olsa da ara ara kadınınızın montunu/ mantosunu/ceketini tutmanız ve giydikten sonra hafifçe sarılıp öpmeniz çok çok çok şık!!!
Yemeğe aynı anda başlamak
Yemek siparişleri genellikle masaya aynı anda gelir ama bazen arada 1-2 dakika da olsa bir zamanlama farkı olduğu zaman eğer yemeğiniz önden gelmişse ve çok açsanız yine de mümkünse sabredin derim. Henüz kadının yemeği gelmeden sizin yemeğinize başlamanız hiç hoş durmuyor gerçekten.
Çiçek almak
Belki de en önemlilerinden biri... Her kadın sevmez çiçek bu da bir gerçek ama kadınların yüzde 80'i için çiçek önemlidir... Her daim prim yaptırır. Utanmayın çiçek erkeğin elinde çirkin duran bir obje değildir.
Başka kadınları kesmemek
Şimdi, sevgili erkek okuyucu, umarım biliyorsundur ki kadınlar sizin yaptığınız birçok davranışı genellikle fark ediyor, kimisi olay çıkartsa da kimisi görmezden geliyor ya da anlamamışlıktan geliyor. Ama emin olun siz etraftaki bir kadına çaktırmadan da bakmaya çalışsanız bunu fark ediyorlar. Karşılığında aldığınız tepkilerimiz sadece tolerans seviyelerimizle alakalı oluyor genellikle ve biliyoruz ki tüm erkekler etraflarındaki kadınlara bakarlar! Kimse kimseyi kandırmasın :)))
Ev ziyaretlerinde el boş gitmemek
Evet diyelim ki bir kadınla flört etmeye başladınız ve işler yolunda gitti sizi evine davet etti ya da bir arkadaşınız yeni bir eve çıktı ve siz de hayırlı olsuna gidiyorsunuz ya da bir arkadaşınız doğum yaptı ziyaretine gidiyorsunuz vs... Kadınlar konu olunca bir ev, hastane ziyareti varsa sizin için şık duracak davranış giderken bir çiçek, çikolata, ev hediyesi vs artık o anki durum ne getiriyorsa o ama mutlaka kibarlık amaçlı buna dikkat etmek gerekir.
Eşya taşırken yardım etmek
Kadınları bilirsiniz pek minimalist olmayı beceremezler. O yüzden hep çantaları ağırdır.
Bunun centilmenlikle bile alakası yok. Yanınızda bir kadın 15 kilo eşya taşırken lütfen bu kadar kayıtsız olmayın ve elinden bir iki parça eşya alıp yardımcı olun derim. eksisozluk.com/ chidori kaname
NE KADAR OLDU
Canlı yayında telefonla konuşan Mahmut Tuncer, "Yahu benim arabayı çekiyorlarmış, ben gidiyorum" diyerek programı terk edeli 10 yıl oldu.
FIKRA
Temel bir gün kahveye girmiş. Üstü başı yırtıkmış. Ne oldu diye sormuşlar.
Temel, "Kaynanamı gömdük" diye cevap vermiş.
Kahvedekiler: Iyi de bu halin ne?
Temel: Biraz direndi de!
AlkışlıYorum
Yerde, halının üstünde uyuyup kaldığımda başımı koymak için yastık getirdiğinde insafa geldiğini sanmıştım. Meğer güzelim halılarına kazara ağzımın suyu akar diyeymiş...
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- Lütfi Albayrak
- Erkeklerin kadınlara yapması gereken şık hareketler
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