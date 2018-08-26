İlişkiye başlarken bunlara dikkat edin
Çattanadak ilişkiye başlıyorsun. Bir dur be, insan evladı bir düşün. Sonra gelip ağlıyorsun "Şerefsiz" diye. Bir bak oluru var mı? Yokk abicim illa da balıklama dalıyorsun ilişkiye.
Eee hadi o zaman 'bizden hayırlısı demek düşüyor' diyeceğim ama önce 'benden söylemesi' dediğim şeyler var. Önce bir oku. Arada mesafe varsa başlama sakın.
Gözden ırak gönülden de ırak. Sonra sora sora Irak'ın başkenti Bağdat'ı bile bulmaya çalışırsın. Şüpheciysen. Abi hiç girme bence.
Şüphe bir virüstür. Kemirir kemirir seni bitirir. Facebook, Instagram gibi şifreleri istemeyin.
Mesajlarını karıştırmayın. Güven ama güvenme de. Bir önceki sevgilinizle gezdiğiniz mekanlara, müdavimi olduğunuz kafelere yeni sevgilinizi götürmeyin... Garsonlar bazen "Ooo Ayşecim ya da Nuricim, hoşgeldin, yengemiz ya da eniştemiz yok mu?" gibi bir mallık yapabiliyor, gününüzün içine edebiliyor. Tebdili mekanda ferahlık vardır hem.. Karşınızdaki insan mükemmel değildir ama siz de mükemmel değilsiniz. Trip atmaya sizin gelmeyeceğiniz gibi o da gelmez. Sürekli sizi eğlendirmesini beklemeyin, insanız sonuçta. Hep gül hep güldür nereye kadar. Hiçbir ilişki sonsuza dek mutlu sürmez.
Sürerse zaten iki taraftan birinde sorun vardır. Arkadaşlarınız hakkında atıp tutmayın. Özel günleri unuttu diye dünyayı başına geçirmeyin ya unutan siz olsaydınız. Eski sevgilinizi unutun yeter, gerisi hallolur.
En önemli şeyi unuttum. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Ama bir gün bitecek diye de ilişkiye başlamayın. Haa sevgili adayının medeni hali de çok önemli...
NE KADAR OLDU
Petek Dinçöz, "Kadınlar, üç beyazdan uzak durun; tuz, şeker, börek." diyeli 12 YIL OLDU
FIKRA
Temel Almanya'ya işçi olarak çalışmaya gider. Uçaktaki koltuğunun hemen yanında dünya tükürük şampiyonu oturmaktadır.
Adam bir tükürür ve tükürük Temel'in kulağının yanından mermi gibi geçer.
Adam: "Ben 96 olimpiyatları dünya şampiyonu Almanya'dan Hans" der.
Temel tabi şaşırır.
Bir müddet sonra adam bir daha tükürür ve tükürük Temel'in kafasını sıyırarak gider.
-Hans: "Ben 2000 dünya tükürük şampiyonu Hans"der. Temel artık dayanamaz ve Hans'ın suratının ortasına tükürür.
-Temel: "Daha acemiyim" der.
AlkışlıYorum
GURBETTEN gelen evlatlarına, 1 ay boyunca sevdikleri yemekleri yapmaya uğraşan, sabah akşam mutfaktan çıkmayan annemin, "3 kilo patlıcan alın da, akşama bamya yapayım." cümlesi üzerine, bir süre mutfaktan ayrılıp dinlenmesi gerektiği kanısına vardık.
DOLMUŞLA işyerime gidiyorum.
Işıklarda inicem ve şoföre "Işıklarda bırakır mısınız?" diyorum ve ışıklara gelmeden duruyor dolmuş. Kapı açılıyor ve ben sinirle "Burası ışıklar mı?" diye bağırıyorum şoföre.
Şoför de gayet sakin cevap veriyor: "Hayır, burası müsait bir yer. Işıklar az ileride" derken, başka bir yolcunun indiğini görüyor ve kızarıyorum.
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- Lütfi Albayrak
- İlişkiye başlarken bunlara dikkat edin
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