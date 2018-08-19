Şoför ve müşteri muhabbetleri
-....
Daha yüksek sesle;
-Uygun bir yerde durur musunuuuuuz?
-Ben de durmak için uygun bir yer arıyorum zaten.
****
-Kaptan son durak nere?
-Son durak kara toprak yiğenimm!
-!?!? Peki
****
-Işıklarda inebilir miyim?
-Neden yavrum karanlıktan korkuyor musun?
****
-Durakta inebilirmiim? (Şoför durağı biraz gecer) -Durakta demiştim ya..
-Durakta mı yaşıyosun be kadın...
****
-Selamünaleyküm.
-Aleykümselam.
-Bu Bayrampaşa Karakolu varmış?
-Ne karakolu?
-Bayrampaşa karakolu.
-Valla Bayrampaşa'da bi karakol var ama?
-O ne karakolu?
-Bayrampaşa karakolu.
****
Yolcunun sigarası bitmiştir. Fakat minibüste olduğunu unutmaktadır.
-Bir Monte Carlo lütfen -Abla bu Bakırköy'e gider.
****
Arkadaşla Üsküdar dolmuşunda -Müsait bir yerde inebilirmiyiz.. -(Şoför arkasını dönerek) Abburuzuttun mu?
-Ha..
-Zııt.. Ha ha ha şaka şaka.
HHHH
-Şoför bey ileriki ışıklarda indirebilirmisiniz lütfen?
-Ne yalvarıyon bacım, indir de indirek HHHH
Bursa'da vuku bulan bir hadise;
- Abi heykele çıkıyo mu?
- Yok abi, yanından geçiyo.
****
Minibüs Harem'den Gebze yönüne doğru gitmektedir.
-Sahrayı Cedid'den önce incek var mı?
-Şoför bey ben Maltepe'de incem.
****
- Bilmem nereden geçer mi?
- Evet ablacım.
-Ya geldiğimizde beni indirir misiniz?
- Son durakta ineceksiniz.
-Son durağa gelince haber verin lütfen.
NE KADAR OLDU
Antalya'da bir banka şubesinin çalışanları, banka kapısını açık unutup öğle yemeğine gideli 8 yıl oldu.
FIKRA
Adam ölmüş cehennemde işkence odalarını gösteriyorlarmış.
Bir odada kadının birine zebani, 15 dakikada bir iğne batırıyor, -Bunun suçu ne demiş adam, Zebani de: Kocasını 15 günde bir aldatıyordu demiş.
İkinci bir odaya girmişler bir de bakmış baldızı. Baldızına dakika başı iğne batırıyorlar: Vayy demiş adam, demek bacanağımı hergün aldatıyordun haa yazık olmuş adama!!
Baldız: Sen kendine acı!! Ablamı yan odada dikiş makinesine bağladılar!!! .
AlkışlıYorum
YAĞAN aşırı yağmurdan yolda oluşan su birikintisine sen öyle hızlı girer ve beni saçlarımdan ayaklarıma kadar ıslatırsan; yakın mesafedeki kırmızı ışıkta arabana yaklaşıp, camı tıklatıp, açtığın anda elimdeki suyu olduğu gibi başından aşağı dökmemde sakınca görmemelisin. Donmuş bir şekilde yüzüme bakarken, "Şimdi eşit olduk!" dediğimde ne demek istediğimi anlamışsındır umarım.
****
kardeşimin evindeyiz. Ev misafir dolu. 4 yaşındaki yeğenim burnunu karıştırdıktan sonra, burnundan çıkan parçayla koşarak kızkardeşimin yanına geldi. Parmağını annesine gösterip ''Anne! Bunu ne yapayım?'' diye sordu.
Kardeşim ''Koş oğlum, lavaboda ellerini yıka'' diye cevap verdi. Yeğenimin cevabı gecikmedi.
''Ama anne, babamla sen karıştırdıktan sonra hep yere atıyorsunuz''
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Şoför ve müşteri muhabbetleri
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