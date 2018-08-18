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  1. Erkeklerin sevdiği hitaplar
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi

İşyeri bahanecileri

GRİP TRİBALİ: Grip, bu konuda onlar için vazgeçilmez bir hile. Ses tonunu çatallaştırıp zorla konuşuyormuş hissi verip, amirinin yerine arkadaşını arar. Ama ertesi gün işe geldiğinizde hasta değilse işi çok zor. O yüzden müthiş oyunculuk kabiliyeti olması lazım.
ZEHİRLİ BAHANE: Zehirlenme konusu meşhurdur. Akşam balık ya da tavuktan zehirlenme olasılığı yüksektir. Sonrasında işe geldiğinde turp gibi gözüküp "Ya bir serum bağladılar ayaklandım.
Şu serum mucize bir şey" der. Tabi yanında güzel bir senaryo ile işi kurtarmaya çalışır.
DİPTEYİM DEPRESYONDAYIM: Çağımızın hastalığı depresyon bahane edilir. Temiz çözümdür. Depresyona girerler! En az zehirlenmek kadar geçerli bir 'kaytarma' yöntemi bu çağda… Amirine intihara meyilli konuşmalar yapar. Amir de "Aman ölümü benden olmasın" korkusuyla sesini çıkarmaz.
REFAKATÇİ: Mutlaka hastası vardır.
Anne, baba ya da şöyle diyelim hep hastası vardır.
Öyle bir anlatır ki oturup gözyaşlarınızı gizli bir şekilde ona belli etmeden silersiniz. Ama bu kişi ertesi g��nü çok mutlu bir şekilde hayatına devam eder.
AZRAİL MODELİ: Bu arkadaşlar ölmüş babannesini bile diriltir ve tekrar öldürür. Müdürlerinin aklından, "Babannesi ölmemiş miydi" sorusunu geçirirler. Ama işe geldiklerinde o sorunun cevabı hazırdır. "O ölen üvey babannemdi."
MUAYENECİLER: "Arabanın muayenesini yaptıracağım", "Dişçide randevum varmış" "Hastanede testleri bitmemiş" gibi bahaneler, bu arkadaşların olmazsa olmazlarıdır.
SUDAN BAHANELER: Su, bu konuda inanılmaz araçtır. Ya evi su basmıştır ya da "Bizim banyodan alt komşuya su akmış"Bunun gibi bir çok neden var sadece bir kaçını sizin için derledim.
Bu yazıyı dikkate alıp bahanalerinize dikkat edin. Ama önce müdürünüzün psikolojik analizini yapın inanacak mı inanmıyacak mı? Uyanık bir müdür sizi güzel bir bahane ile size ucu açık komple izin verebilir.
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