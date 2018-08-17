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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 17 Ağustos 2018, Cuma

Erkeklerin sevdiği hitaplar

Erkek basit bir varlıktır.
Sadece ego tatmini olsun yeter.
Siyah beyaz görürler. Sadece dünyada tek bir erkeğin kendisi olduğunu hissettirin size yapmayacağı güzel şey yoktur. Bazı sözler onları çıldırtır ama bazıları bu sözleri duymaktan zevk alırlar.
ERKEĞİM: Erkeklerin yüzde 90'ı bu söze mest olurlar. Bu söz onların vazgeçilmezleridir.
Alın size en büyük ego tatmini.
HAYATIM, ÖMRÜM, DÜNYAM:
2. olarak bu hitaplar erkeklere güven verir.
Sadakatlık hissettirir. Dünyanız olduğunu hissetmesi bahsettiğim tek erkek hikayesidir.
KALBİMİN SAHIBI, HAYATIMI
ADADIĞIM: Bu tür hitaplar erkeklere güç verir. Oooo bu sözü duyan adamın deymeyin keyifne.
Her erkek sevdiğini sahiplenir bunun için bu hitaplar tercih edilir.
YÜREKLİM, YİĞİDİM: Erkeklerin yapısı itibariyle güçlü olmak onlar için çok büyük bir gayedir. Eğer sevgilinize bu tür güç hitapları kullanırsanız onu mutlu edeceğinize emin olun.
BİR TANEM: Her erkek sevdiğinde tek olmak ister o yüzden bu söz onlara ayrıcalık hissettirir.
VAZGEÇEMEDİĞİM, VAZGEÇİLMEZİM:
Bu hitap kadınlar gibi erkeklerin de çok sevdiği bir hitap şeklidir. Her erkek kadınının vazgeçilmezi olmayı ister.
GELECEĞİM: Evlilik meraklısıysa hadi iyi düşünelim ciddi düşünen bir sevgiliniz varsa bu söz onu mest edecektir.
Evlenmek istiyorsanız bu hitapla adamı test edebilirsiniz. Tepkisi ile evlenip evlenmeyeceğini anlarsınız.
SERSERİM: Erkeklerin bir kısmı bu hitabı çok severken bir kısmı da hoşlanmaz.
Bu hitabı seven bir sevgiliniz varsa onu özgür hissettirecektir.
PRENSİM: Masalla büyümüş bir nesil olarak her erkek birinin prensi olmak ister.
Çok sevilen bir hitaptır.
SEVGİLİM, SEVDİĞİM, SEVDİCEĞİM:
Kadınlar gibi erkekler de bu hitapta sadakat hisseder. Bazıları çok basit bulsa da söylendi mi ego tatmini elde edebilir.
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