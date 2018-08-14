Erkeğini değiştirme
Sürekli şunu yap bunu yap. Kardeşim ben buyum. Böyleyim kabul etsin artık" Bu çırpınışları iki taraftan da size aktarmaya çalışacağım.
ERKEKLERİN İSYANI
Son derece boş, nafile bir çabadır.
Böyle bir şeyin mümkün olmayacağı daha erkek milleti doğarken bellidir.
Kadınlar için de aynı şey geçerlidir ama erkeklerin böyle bir çabası yoktur.
Bize ne kardeşim nasılsan öylesindir işte. Böyle boş çabalarla kendilerini zaman zaman çok gülünç durumlarada düşürmektedir bu kadın milleti.
Halbuki ellerindekini kabullenseler, onu sevseler, hiç böyle girişimlerde bulunup hem kendilerini hem erkekleri germeseler hayat çok daha güzel geçecek.
Kadın milleti doğup, yaşayıp sonra da öldüğümüz bu hayata çok fazla anlam yüklüyor ondan böyle oluyor.
Yapmayın yazık size. Değiştirmeye çalıştığın adamın kötü yönde değişmesiyle, eskiye dönüştürmeye çalışma çabası haline de gelebilir.
Ne olursa olsun sonuç başarısızlıktır.
Özellikle de babasına benzeyen kişilerle olan uğraşlardır. Psikolojik sebebi de vardır bunun aslında.
Meğer boşuna uğraşılmıyormuş: aslen babasında sevmediği, istemediği ya da sorun gördüğü özellikleri malum babasını değiştiremeyeceğini bildiği için sevgilisinde uygulamaya koyuveriyormuş insan.
KADININ CEVABI
Kadının erkeği her şeye rağmen sevdiğini gösterir. Eğer bu konuda bir uğraşı yoksa bir şeyler bitmiş demektir.
Uygun koşullar altında çok da boş olmayan çaba. 30 yaşına merdiven dayamış evlenilecek erkek sentezlemeye çalısan kadın hareketi de diyebilir.
Adam etme çabası da denilebilir ya da odundur yontuyodur. Bu kadınlardan çok iyi marangoz olacağını gösterir.
Ayrıca sadece kadınların yaptığı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Pek çok erkek de hayatındaki kadını istediği kalıba sokmaya çalışıyor.
Bilmemek değil öğrenmemek...
Amerikalı bir yazar, ilk birkaç sayfasını yazdığı roman fikrinden vazgeçip müsvetteleri çöpe bastı.
Karısı çöpten çıkardığı sayfaları okuduktan sonra hikayeyi sevdiğini ve eğer isterse kadın perspektifi konusunda ona yardım edebileceğini söyledi. Bunun ardından yazar romanı tamamladı.
Az önce Stephen King'in 400 milyon dolara ulaşan servetinin ve yazarlık kariyerinin başlangıç hikayesini okudunuz.
NE KADAR OLDU
Türkiye Ordu Milli Takımı, Amerika Ordu Milli Takımı'nı 19-0 yeneli tam 59 yıl oldu.
FIKRA
Temel, hayvanları araştırma konusuna oldukça ilgi duymaktaymış.
Bir gün bu merakını gidermek için laboratuarını kurarak çalışmalara başlamış.
Örnek hayvan olarak bir pire almış. Çok hassas aletler ile işe başlayan Temel, eline çok hassas bir neşter alarak pirenin ayaklarının ucundan biraz kesmiş ve masanın üzerine bırakmış.
Sonra pireye 'zıpla bakayım' diye seslenmiş.
Doğal olarak zıplayarak dolaşan bir hayvan olan pire yarım yamalak da olsa zıplamış.
Bunun üzerine Temel hemen pireyi yakalayıp ayaklarının tamamını yontmuş ve masanın üzerine tekrar bırakarak seslenmeye başlamış.
"Zıpla bakayım, ula zıplasana..." Fakat ayakları kesilen pireden hiçbir hareket yok..... Temel hemen kalem kağıdı alarak raporu yazmaya başlamış.
Pire incelendi. Sonuç: "Pire'nin ayakları kesilince kulakları duymamaktadır."
AlkışlıYorum
Dün gece televizyon izlerken birden odada bir adamın bana baktığını fark ettim. "Kimsin sen?" dedim. "Kocan" dedi ve tekrar bilgisayara döndü. "Hıhh şimdi tanıdım..." dedim.
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- Lütfi Albayrak
- Erkeğini değiştirme
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