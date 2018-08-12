90’lı yıllara ait akıllara zarar espriler, şakalar
ÖZLENİYORSUN 90'LAR...
Babanı pazara gönderdim ananas aldırdım
-Şişe desene.
-Şişe.
-Git duvara işe...
-Öylemi?
-Öğle değil akşam...
-İyi akşamlar -Kovalasın seni tavşanlar...
(Cinnet içerir)
-Seneye görüşürüz. (Yılbaşının vazgeçilmez esprisi halen yapılır.)
-Hey Corç versene borç.
-Olmaz Maykıl bendede yok...
-Hukijimagalataya yaptıın mı?
-Ne?
-Zııııt Erenköy... (Sonrası şiddet içerir)
-Sende geliyormusun?
-HERILD yaniiii...
Maraba televole... (Ne izlerdik ama)
Hayret bişii.... (Tikilik içerir)
-Yaaaaaaaaaaaaaaa -Yağ değil yoğurt... (Maalesef hala dillerde dir bu espri)
-Anlat demekle olmaz,sana bir fıkra anlatayım mı? (Aşırı sinir bozucu)
Altı kere altı otuz altı,babamın bıyığı yolda kaldı... (Hayır bıyığın yolda işi ne)
-Ben sana ne dersem "leyim" diyeceksin +Tamam -Okul +Leyim -Baba +Leyim -Bahçe +Leyim -Hami +Leyim -Hahahha hamileymiş hahaaah....
Yendik şişirdik dolma yaptık pişirdik... (Mahalle maçlarını yenince güzel oluyordu ama yenilince iğreeenç bir tezahürattı)
Hadi mersin de hadi + Tamam ! mersin -Tokatımı yersin.....
Sen küçükken kaç yaşındaydın?....
19. Rüştü donu düştü...
+Sana 19 dedirtebilir miyim?
-Hayır lan dedirtemezsin.
+Say bakalım birden yirmiye kadar.
-Bir, iki, üç.. (on dokuz es geçilir yirmiye gelinir.) +Bir de yirmiden geriye say bakalım.
-Yirmi, on sekiz,..., on, dokuz, seki!
+Hehe dedin işte, hehe!....
+Dört -Dönde arkanı ört ihihihi...
-Lütfen desene..
- Lütfi ile evlen... (işte bu madde benim hayatımda çok yer aldı)
NE KADAR OLDU
Vestel Manisa-Bursa maçında hakem Metin Tokat'ın başına bir paraşütçü düşeli 15 YIL OLDU
FIKRA
Kamyon şöforünün biri yolda giderken bir anons yapılmış: "Dünyayı uzaylılar bastı küçük boylu yeşil yaratıklar dünyayı bastı onları görürseniz dost olmaya çalışın" Kamyon şöforü bu anonsu dinledikten bir süre sonra çişi gelmiş ve durmuş. Tam çisini yapacakmış ki çalılarda bir hareketlilik görmüş ve aklına uzaylılar gelmiş.
Dost olmak için 'Urfalıyam kamyon şöforüyem sizinle dost olmak istirem' demiş.
Ses yok bi daha 'urfaliyam kamyon söforüyem sizinle dost olmak istirem 'demiş.
Bu sefer çalıların arasından bir ses gelmiş' Adanalıyam kamyon şöforüyem rahat bırak da işimi görem.....
AlkışlıYorum
Ağlayan öğrencimi susturmak için, "Aaa! Ama çok üzülüyorum böyle yaptığında. Hadi ağlama beni seviyorsan ağlama..." dedim.
Gözyaşlarını sildi, boynuma sarıldı.
"Seviyom tabii lan!" dedi. Tövbe tövbe...
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- Lütfi Albayrak
- 90’lı yıllara ait akıllara zarar espriler, şakalar
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