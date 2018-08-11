Yol Durumu
  1. İlk kimin aklıma geldi diye deli gibi merak edilen şeyler
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi

Burcuna göre balayına mı alayına mı

BİR ara evlenilecek kızlar, eğlenilecek kızlar muhabbeti vardı hatırlar mısınız? Bu da onun laciverti sayılabilir. Bazı burçlar evlilik odaklı, bazılarının ise kafaları çok farklı! Daha ergenliğe girmeden çeyiz derdine düşenler mi dersin, gözleri yolda beyaz atlı prensini bekleyenler mi dersin, karşısına çıkan her erkekte potansiyel baba adayı arayanlar mı dersin. Liste böyle uzar gider. Sen onları boş ver, biz sana gelelim. Peki ya sen kimsin?
Alayına mı balayına mı gitmek istersin?
Burcunun tabiatını bilir misin?
YENGEÇ, BOĞA, OĞLAK!
Üç burç da ortak bir noktada buluşuyor aslında: Geleneksel bir yapı! Yaşamlarını aile odaklı sürdüren, çevresindeki insanları koruyup kollayan, karşısındaki insanlarla duygusal bir bağ kuran Yengeçler; güven duygusuyla hareket eden, birlikte olduğu insanı sahiplenen, sadık olma konusunda bir marka olan Boğalar ve geleneksel duruşunu bozmayan, her daim olgun davranan, aşkını izdivaç programlarında bile bulma şansı olan Oğlaklar; evliliğe hayli sıcak bakarlar.
Hal böyle olunca da Maldivler'de yapacağı balayına balıklama atlarlar!
İKIZLER, YAY, KOÇ!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım! İşte tam da böyle anlatıyor dertlerini bu üç arkadaş. Asla evlenmem demiyor fakat tercihini tek bir kişiden yana kullanmak yerine herkese mavi boncuk dağıtmayı seçiyorlar. Kararsız ve değişken İkizler flörte "varım", evlilik için daha "çocuk yaşındayım" yanıtını veriyor. Özgürlüğüne düşkün, bağlılıktan kaçan Yaylar, aynı insanla 3 saatten fazla beraber kalamıyor.
Evlilik konusunu açtığında vereceği tepkiyi sen düşün! Bir ömür beraber yaşlanmak mı? Onun yatağı bile tek kişilik! Sen neden bahsediyorsun! Ve gelelim skorcu Koçlara!
İlişkilerin biri bitiyor biri başlıyor, tablodaki rakamların değeri her geçen gün artıyor.
Evlilik konusuna gelince bir durup eskileri gözden geçiriyor. Balayına gitmek yerine alayına gitmeyi yeğliyor!
BONUS: KOVA, BAŞAK!
Bu iki arkadaş ne alayına ne de balayına gider. Rasyonel davranacağım diye duygularını kaybeder! Hatta farkına bile varmadan, rutin hayatlarına devam ederler.
"Yalnız da ayakta kalabilirim" serzenişleriyle egolarını tatmin ettikten sonra kedileri ve tek başlarına sakin bir hayat yaşamaya devam ederler. askmoyra.com

FIKRA
Adamın biri, arkadaşıyla golf oynarken oyunun en heyecanlı anında bir cenaze töreni görüyor. Kasketini çıkarıyor, gözlerini kapatıyor vebaşını önüne eğerek dua ediyor.
Arkadaşı, ''Bu şimdiye kadar gördüğüm en düşünceli ve dokunaklı sahne. Gerçekten iyi kalpli bir adamsın'' der.
Arkadaşı cevap verir: ''35 yıllık karımdı.'

AlkışlıYorum
Kız istemeye gidilir. Erkek tarafı malum sözleri söyledikten sonra kızın babası herkesi gülmekten yerlere yatıran cümleyi kurar: "Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler."
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