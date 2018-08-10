İlk kimin aklıma geldi diye deli gibi merak edilen şeyler

SİZİN de illa ki ''bunu ilk kim düşündü ya? kafamda deli sorular..'' dediğiniz şeyler vardır şu hayatta. Buraya da size "sahi ya?'' dedirtecek türden, ilk kimin aklına geldiği deli gibi merak edilen şeylerden bazılarını bırakıyoruz.

Sütü yoğurda dönüştürmek. Nasıl becerdiniz lan bunu. İlk mayayı nerden buldunuz.

Taş atmak yerine ilk defa küfür eden adam. İlk pasif agresif; bildiğimiz anlamda medeniyetin kurucusu.

Tuz. Harbi lan bunu hangi manyak denizden ya da kayadan elde edince tadına bakıp beğendi? Hadi beğenmeyi bırak yediğim şeye biraz dökeyim dedi?

Ulan yediğim her şeyde biraz eksiklik var o da bu dedi?

Benim merakim daha çok dillerle ilgili. mesela masaya ilk kim masa dedi de genel kabul gördü. Masa yerine neden sandalye demedi. kafamda deli sorular..

Ekmek, haydi buğdayı sapından çöpünden ayırdın, taşla da ezdin un yaptın da bunu mayalandırıp sıcak bir yerde pişireyim diye nasıl düşündün ya?

Çömelip tuvaletini yapmak ve hatta gizli gizli yapmak. Yani ilk kim s..tığını gizlemeye çalıştı.

Bütün insanlığa ait olan toprağın etrafını çit ile çevirerek burası benim demek.

Yeşil zeytini içine sokulan biber

Sabun, hadi tesadüfen bir şeyleri karıştırıp kaynatıp deneme yanılmayla sabunu buldun (ki o bile çok acayip), bunun temizliğe yaradığını nasıl fark ettin? Ben olsam kesin bir tadına bakar, sonra da "bu ne saçma bir şey oldu ya böyle!?" diye tükürüp atardım.

Arkadaş sen nasıl rahat düşkünü,açık hava sevdalısı bir adamdın ki balkonu buldun? Hiç mi korkmadın bunun altına da destek falan koymadık ama yıkılır mı acaba diye? Pencere neyine yetmedi?

Karşılaşınca öpüşmek kimin aklına tükürdüğümün gelmiş acaba? Terli terli şapur şapur illet oluyorum ya.

Arkadaş tamam gittikçe modernleştin, incir yaprağından, hayvan derisine ordan da pamuğa ipeğe falan geçtin de aklına nerden geldi bu kırışıkmış bir de ütüleyeyim diye.. Her kim icat ettiyse her kimin ilk aklına geldiyse her ütü yaptığımda kendisini sevgiyle anmaktayım..

Erkek pantolonlarına konulan fermuar. İlk kim akıl etti bilmiyorum, araştırmadım da ama bundan daha düz ve kullanışlı bir kısayol örneği çok az bulunur şu hayatta.

Tavuğun mabadından çıkan bir şeyi yemek ile +1'lediğim. İlk kim yedi bu yumurtayı? kafamda deli sorular.

Yaprağı kurutayım, dışına kağıt sarayım, önüne filtre koyayım, ucunu yakayım, diğer taraftan dumanı içime çekeyim, sonra dışarı üfleyeyim, bu da bana zevk versin. Harbi işsizmiş arkadaş.

Her bir malzemenin ayrı ayrı gelişim sürecini düşünsene. buğdaydan un, pancardan şeker, ayçiçekten yağ, kakaodan çikolata, kabartma tozu...

Bunları tek tek icat et, sonra karıştır, önceden ısıtılmış fırında pişir... Kesin uzaylılar bize öğretti.

Sucuk, hayvanın bağırsağını boşalt, temizle, içine kıymalı baharatlı harç hazırlayıp koy ve sonra kurutup tüket.

Gerçekten inanılır gibi değil. eksiseyler.com



NE KADAR OLDU

Endonezya'da polis ele geçirdiği 3 ton esrarı meydanda yakınca kasabalılar kafayı bulalı 3 yıl oldu.



FIKRA

Düğün gecesi kayınpeder damatla dalga geçiyormuş:

- Bakalım demiş, - Aslanlar gibi gerdeğe bu gece mi gireceksin yoksa fareler gibi ertesi geceyi mi bekleyeceksin?

Damat sırıtarak cevap vermiş:

- Ben tilki gibiyimdir efendim, dün gece girdim ...



AlkışlıYorum

Yanımda oturan arkadaşıma: "Şu erkek isimlerine ne diye takı yapılarak kız isimleri oluşturulmuş ki? Zeki-Zekiye, Ali-Aliye, Kamil-Kamile... Bana tuhaf geliyor, sen ne düşünüyorsun, sence de biraz saçma değil mi NuriYE?"diyorum ve hemen ardından susuyorum, susuyoruz!