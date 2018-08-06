Kadınların erkeklere söylediği en büyük 18 yalan
Biz çok mu masumuz peki? Tabii ki hayır.
Erkeklerin söyledikl eri kuyruklu yalanlarsa ayrı bir listenin konusu.
"BAŞIM AĞRIYOR"
Bir sürü komdi filmine, skeçlere konu olmuş en klasik yalandır.
"SENDEN BAŞKA KIMSE BANA ÇEKİCİ GELMİYOR"
Nerenizle gülmeniz gerektiğini bilemesiniz de yemiş gibi yaparsınız mecburen.
"ON DAKİKA İÇERİSİNDE ORADAYIM"
Bir kadının hazırlanması asla on dakika sürmez. Buna inanıp ağaç olan erkeklerin sayısı hi,ç de az değildir.
TELEFONUN SESİ KISIK KALMIŞ, DUYMADIM"
Tabii ki sizden daha önemli işleri vardı o sıra.
"SANA ASLA YALAN SÖYLEMEDİM"
Başlı başına bir paradoks bu cümleyi kurması. Yalanın kuyruklusudur.
"BU AKŞAM MERVELERDE KALACAĞIZ HAYATIM"
İşin içinde "Merveler" varsa erkeklerin ayık olması gerekir. Kalacağı kişi kesinlikle Merve falan değildir. Bunu da yemeyin artık.
"İLİŞKİMİZ BİTSE DE SENİ HALA SEVİYORUM"
Başka birini bulana kadar tabii. Hem de en kısa sürede.
"BUNLARI İLK KEZ SENİNLE YAŞIYORUM"
Erkeğin inanmadığı ama inanmayı tercih ettiği, hatta kendisini zorla inandırdığı yalandır.
İnanmakta fayda vardır.
"BENDEN DAHA İYİLERİNE LAYIKSIN"
Ayrılırken söylenir. Asıl kastedilense gerçekte tam tersidir.
"KONUŞMAK İSTEMİYORUM, TAMAM MI?"
Bu cümlenin ardından sayıp sövmeye başlar genelde. En iyisi bu cümleyi duyduktan sonra ağzı bile açmamak.
"ANNEN TABİİ Kİ İSTEDIĞI KADAR BİZİMLE KALABİLİR"
Bunu yiyen erkekler annelerinize dikkat edin.
"PARA BENİM İÇIN ASLA ÖNEMLİ DEĞİL"
Aslında demek istediği, hoş adamsın ama çulsuzsun. Biraz takılıp sepetleyeceğim seni'dir.
"ÇOK UCUZA ALDIM. HEM TAKSİT DE YAPTILAR"
Kredi kartı eksterinze bakmadan önce sakinleştirici ilaçlar almanızda fayda var.
"DIŞ GÖRÜNÜŞÜN BENİM İÇIN HİÇBİR ÖNEMI YOK"
Paradan sonra en önemli şeydir bu aslında.
Bir kadının bunu demesi için yaşının geçmesi ve acil evlenmek zorunda kalması lazım gelir.
"ANNEM SENİ ÇOK SEVDİ"
Kim Bilir neler dedi müstakbel kaynananız sizin ardınızdan da haberiniz yok.
"SİNİRLENMENE GEREK YOK. AKRABAM O BENİM"
Bu akrabaların sayısı da asla bitmez.
Sanarsın ki, aşiret.
"HAYATIMA GIREN ERKEKLER İÇERİSİNDE EN ÇOK SENİ SEVDİM"
Yav he he...
"YOK BİR ŞEY"
Sırf söyleyiş şeklinde vardır zaten aslında neler olduğu. O kadar çok şey vardır ki aslında bir süre sonra başınızın etini yiyeceği.
NE KADAR OLDU
Çin'de, pandaların yavrulamasını sağlamak için viagra ve diğer pandaların çiftleşme görüntüleri kullanılalı 5 YIL OLDU
FIKRA
Adamın biri bir yarışmaya katılır ve kazanır.
Ödül olarak kendisine bir kitap hediye edilir.
Kitabın ismi de "Düz Mantık"tır. Adam hediyeyi aldıktan sonra sorar:
-Bu kitap ta ne anlatılıyor?
-Okuyunca öğrenirsin.
-Ben kitap okumayı pek sevmem siz bana kısaca anlatın.
-Bakın şimdi, mesela sizin evde akvaryum var mı?
-Evet var.
-O zaman içerisinde su da vardır.
-Evet su da var.
-Su var ise balıkta vardır.
-Evet o da var.
-Balık var ise siz hayvanları seviyorsunuz demektir.
-Evet seviyorum.
-Hayvanları seven insanları da sever.
-Evet insanları da seviyorum.
-İnsanları sevdiğiniz halde bir sevgiliniz de vardır.
-Evet sevgilim de var.
-Orta yaşlısınız ve bir sevgiliniz olduğuna göre siz evlisiniz.
-Evet evliyim.
-Evli olduğunuza göre homoseksüel değilsinizdir.
-Doğru değilim.
Bak gördünüz mü düz mantık işte budur.
Kitap bunu anlatıyor… Adam kitaptan oldukça etkilenmiştir ve kolunun altına sıkıştırıp evin yolunu tutmuştur.
Yolda giderken komşusuna rastlar ve komşusu sorar: Nedir kolunun altındaki?
-Düz mantık kitabı.
-Nasıl bir şey biraz anlatır mısın?
-Bak şimdi, sizin evde akvaryum var mı?
-Hayır yok.
-O zaman sen homoseksüelsin.
AlkışlıYorum
Tekerleği patladığı için benim sağ ön tekerimi krikoyla söküp kendi arabasına takan ve not bırakıp "Kardeş çok acelem vardı senin tekeri ödünç aldım" yazan arkadaşa büyük bir alkış istiyorum.
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- Kadınların erkeklere söylediği en büyük 18 yalan
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