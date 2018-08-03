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  1. Bir evliliğin anatomisi sondan başa doğru
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 03 Ağustos 2018, Cuma

Erkeğin aşkı bitirebilecek hataları

YALAN: Bir ilişki yalanla başlayıp yalanla devam ediyorsa zaten ondan hayır gelmez.
ŞÜPHE VE GÜVENSIZLIK: Karşındaki kişiye güveneceksin, başka bir erkekle kucak kucağa görsen bile bunun bir açıklaması olacağını bileceksin. Yoksa onu kaybedersin.
ALDATMAK: Bir kadının aldatmasıyla erkeğinki bir değildir. Kadın yaptığında bir seferliğine de olsa affedilebilir, ancak erkek bunu yapmamalıdır. Yoksa ilişki yürümez.
BASKI VE KISITLAMA: Erkek de kadın da karşısındakini kısıtlamamalı, istediğini giymesine ve yapmasına izin vermeli, karşı cinsten sıradan arkadaşlarla takılmalarına bir şey dememelidir.
SEVGILININ EN YAKIN KIZ ARKADAŞI:
Bırakın bu kanka ayaklarını. Bir erkeğin en yakın arkadaşı bir kız olamaz. Kesin sevgilinizde gözü vardır. Uzaklaştırın.
BENCILLIK: Sonuçta hayat müşterektir.
İLGISIZLIK: Eğer bir erkek kadını ilgisiz bırakıyorsa aldatılmayı da sonuna kadar hak ediyordur.
KISKANÇLIK: Erkek asla kadınını kıskanmamalı, onu başka erkeklerin beğenip samimi olmaya çalıştığını, flört ettiğini görse bile bundan gurur duymalıdır.
GEREĞINDEN FAZLA MAÇOLUK:
Aşırısı can sıkar.
GEREĞINDEN FAZLA ANNEYE
BAĞLILIK: Kaç yaşına gelmiş adamsın. Şu ananın sözünü dinlemeyi kes artık. Hatta, mümkünse annen olduğunu bile unutsan daha iyi olur.
ÖZEL HAYATA SAYGISIZLIK: Erkek kadından feys şifresini isteyemez. Telefonunu alıp kurcalayamaz. Saygı göstermesi lazımdır.
Oralarda ne olduğu onu ilgilendirmez çünkü.
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