Yol Durumu
  1. Hayaller ile hayatlar tadında üniversite yaşamı
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe

Bir evliliğin anatomisi sondan başa doğru

EVLİLİK iki kişinin mutlu bir geleceğe birlikte yürümesidir. Hayatınızın rengini değiştirir, heyecanlandırır, yapamayacaklarınızı yaptırır, hayatınıza ilkler katar. Sondan başa doğru bu serüvene bir göz atalım!
Çift olmak ya da balayından sonra: Evlilik ne güzel aşkım!
Evlendiniz ve bitti. Yalnız geçen günler, dışarıda yenen yemekler, tek başına uyumalar bitti. Artık çiftsiniz, iyi günde de kötü günde de, hastalıkta da sağlıkta da. Sıcacık bir yuva, mutlu bir çift ve kurulan hayaller var artık. Yalnızlık bitti, şimdi koca bir ömrü paylaşma zamanı.
AH O BALAYI:... Aşk dolu geçen o bir hafta, o tatlı yorgunluk ve yeni bir yaşama merhaba demeden bir önceki durak... Evlilik hayatının en tatlı, en aşk dolu günlerini unutmak olur mu hiç?
NE DÜĞÜNDÜ BE! Düğün biter de eğlence biter mi hiç? E bunun bir de düğünü kutlaması var.
Evlendik madem, neden kutlamayalım bunu? O zaman dans, o zaman renk!
GELSİN ALTINLAR, GELSIN TAKILAR: Bu kısım önemli. Burada çift tebrik edilir. Tek tek herkesle öpüşülür, selamlaşılır, fotoğraf çektirilir. E gönülden kopan bazı hediyeler de verilir tabii. Ne tebrik ama! :)
VE HAYALLERDEKİ O DÜĞÜN: Sevdiğiniz herkesin sizin için orada olduğu, tüm gözlerin üzerinizde olduğu, masal gibi bir düğünle yeni bir hayatın yeni kahramanları olacaksınız.
AŞKIM O KOLTUK ORADA OLMADI, BURADA DURSUN FASLI: İlişkinin en zorlu evresi olan evlilik öncesindesiniz. Şimdi biraz sakin olun ve koltuğun yeri gibi saçma bir sebepten birbirinizi kırmamayı, tolerans göstermeyi birlikte öğrenin.
Her şeyi birlikte yapmak güzel. Ama her şeyi!
Birlikte yola çıkmak da, eğlenmek de, öğrenmek de, saçmalamak da... Neden bunu bir ömür boyu yapmayasınız ki?
"AŞKIM BENİMLE EVLENİR MİSİN?" YA DA MUTLULUK BİR ÖMÜR BOYU...: Yıllarca birlikte olsanız bile evlilik teklifi, hiçbir zaman heyecanını kaybetmez. O teklifin yapılacağını adınız gibi bilseniz bile...

mynet.com
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ