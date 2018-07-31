15 maddede zenginlerin hayatlarının hiç de sanıldığı kadar kolay olmadığının ispatı
Bazen o gün hangi arabana bineceğine bir türlü karar veremezsin. Seçim konusunda sıkıntı yaşarsın.
Bazen masaj yapan jakuziniz istediğiniz kadar baloncuk çıkartmaz.
Ne olur ne olmaz diye yanına aldığın ufak miktar nakiti bir türlü cüzdanına sığdıramazsın. Üstelik hepsi 100 dolarlık banknotlar olduğu halde...
Asansörle şehrin merkezindeki bir rezidansın çatı katındaki dairene çıkmak zaman alır.
Odanıza özel olarak yaptırdığınız havuzun suyu kimi zaman istediğiniz sıcaklıkta olmayabilir. Yüreğiniz burkulur bu yüzden.
Özel helikopterinizi o gün ağabeyinizin kullanması gerekir.
Mecburen oflaya poflaya Ferrari'nize atlarsınız siz de...
Herkes sizi paranız için sever.
Çevrenizde hiç gerçek dostunuz olmaz.
First Class uçak bileti alırsınız.
Ancak, uçakta bir bakarsınız ki koltuklar çok da rahat değildir.
Akşam son model arabanızla seyir halindeyken arkanızdan gelen Şahin'in ışıkları camınıza yansır.
Farıyla kirletir arabanızı.
Sadece bir gece için binlerce dolar vererek kiraladığınız suit sizi bazen memnun etmeyebilir.
Siz babanızdan doğum günü hediyesi olarak sudan da kalkış yapabilen bir özel uçak beklersiniz, ancak o size gayet sıradan bir jet alır.
Nezle olunca yanınızda mendil yoksa mecburen burnunuzu paraya silmek zorunda kalırsınız.
İşe başlama yaşınız geldiğinde babanız sizi genç olduğunuz için sadece bir şirketin başına geçirir.
Sabah bir kahve içip kendinize gelmek istersiniz. Bir bakarsınız ki evde Kopi Luwak kalmamıştır.
Çok önemli bir konuşma esnasında Vertu'nuzun şarjı bitmiştir.
haberself.com
NE KADAR OLDU
İspanya'da bir kadın noterde haklarını üzerine aldığı Güneş'in yasal sahibi olduğu iddiasıyla ortaya çıkalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Herkesin korkulu rüyası, Trabzon'un kabadayısı Temel, elinde tespihi omuzunda ceketiyle Trabzon'da dolaşıyormuş. Kimse Temel'e yan bakmaya cesaret edemezken meydanlıktan kasıla kasıla yürüdüğü esnada birden ensesine balyoz gibi bir tokat gelmiş.
Temel hışımla arkasını döndüğünde bir bakmış ki kendinin iki katı, onu ikiye katlayacak bir adam. Tabi tokat sesini duyan herkes dönmüş seyretmeye başlamış Temel ne yapacak diye. Temel, "Söyle bakalım bana şakasına mı tokat attın, yoksa gerçekten mi?" Adam şöyle omuzlarını germiş, "Gerçekten vurdum ne olacak?" Temel, "Hee iyi o zaman el şakasından hiç haz etmem de."
AlkışlıYorum
7 YILLIK ilişkimiz boyunca ne değişen saç rengimi, ne kısalan saçlarımı ne de çarpıcı makyajımı fark eden sevgilim büromda değişen su borusunu ilk bakışta fark etti ya, o an bittim ben!
***
BENI sinirlendirdiği için kardeşimi arayıp bağırmaya başlıyorum. Kardeşim oldukça sakin "Abla benim bedava günüm. Sen kapat, ben sana çemkireyim" diyor. Ağız tadıyla bağırtmıyorlar insanı yaa...
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- Lütfi Albayrak
- 15 maddede zenginlerin hayatlarının hiç de sanıldığı kadar kolay olmadığının ispatı
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