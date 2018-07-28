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  1. Hesap meselesi
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi

Evlilikten soğutan durumlar nelerdir?

Karşılıklı ihtiyaçları karşılama zorunluluğu
Hayır demek karşıdakini kırabilir.
Kocaların bitmek tükenmez ütüleri
Hergün yeni bir gömlek ütülemek kadın için ah dayanılmaz bir işkencedir.
Bana ilgi göstermiyorsun tantanası
Artık 'Beni sevmiyorsun'a kadar gider. Sürekli iltifatlar dizmek zorunda kalırsınız.
Neden eve geç geldin dırdırı
Kendi kendilerine senaryolar üretirler.
Beni aldatıyor musun paranoyası
Üretilen senaryolar hayatınızı zora sokabilir ve karşıdaki söyleyeceğiniz hiçbir şeyle tatmin olmayabilir.
Bu telefon karıştırmayla son bulur.
Bitmez tükenmez temizlik
Hele ki çocuk varsa o ev günde mutlaka iki defa temizlenir.
Maddi sorunlar veya çok para harcıyorsun tartışmaları
Çoğu zaman haklı bir tartışmadır ve suçlamalar genellikle kadınlara yöneltilir sanki kendisi hiç harcamıyor dimi?
Senin ailen benim ailem ayrımcılığı
Eğer aileleriniz birbirinden memnun değilse her gün bu sorunlar evinize taşınır hele ki kaynananız hayatınızı mahvetmeye yeminli ise...
Hamilelik çatlakları ve doğum korkusu
İnsanda ne fizik kalır ne ince bel. 'Acaba sancılar çok acıtır mı' korkusu insanı kemirir.
Siren sesini aratmayan beyin yakan çocuk ağlaması resmen Çin işkencesi
Bir de iki yaş sendromu denen bir şey var çocuklar yorgunluktan bayılana kadar ağlarlar.
Susturma ihtimaliniz Türkiye'nin AB'ye girme ihtimali ile eşdeğer yani siz de onlarla ağlarsınız.
Cinnet geçirten yaramazlıklar
Korku filmi izler gibi izlersiniz o halıların o güzelim koltukların halini ama 'Çocuk işte' der mecburen yana yakıla temizlersiniz.
Uykusuz geceler
Gece sabaha kadar ağlamaya yeminli olan bebekler uyku hayatınızı bitirebilir.
Eşlerin birbirini değiştirmeye çalışma çabası
Birbirlerinin huylarını kabullenerek evlenirler ama nedense evlendikten sonra sizi istedikleri gibi değiştirmeye çalışırlar. Bu karşısındakinden soğumaya neden olur.
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