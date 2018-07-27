Hesap meselesi
Yerler git gide daha ucuzluyor. "İki gönül bir olunca samanlık seyran olur" mantığına gidiyor. Fakat zamanla samanlık hiç te seyran olmamaya başlıyor!
KIZA ÖDETMEYEN ADAM
Aslına bakarsanız kadınlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Kimisi "Hesabı zaten erkek öder" derken kimisi "Neden erkek ödesin kardeşim" diyor.
Delikanlı adam olduğunu söylerler. Racona ters düşer. Kadının gözünde güçlü olmak lazım mantığı ile ilerler. Fakat lafa geldiğinde çay bahçesinde oturup iki çay içer. Çoğunlukla da içeceği limonlu sodadır. Ya da parası olan erkektir. Şahsen bir erkek olarak diyebilirim ki her yemeğin parasını vermek öğrenci olarak ciddi sıkıntılar yaratabilir. Onun dışında paran varsa erkek olarak vermen daha mantıklı olacaktır. Çünkü kadının kendi parasını yemeğe vermesindense kendi başına kullanması onu daha mutlu yapacağından mutlu bir ilişki doğurabilir.
Buna karşı çıkan kadınlar da var. Mesela bir bayan arkadaş dökmüş bu konuda zehrini:
Hangi kafanın sonucu bu inadın içindesin ben bilemiyorum. Ama muhtemelen bu coğrafyaya has bir tipsin. İster sevgili ol ister yakın arkadaş ister kardeş ne olursan ol çok büyük yanlışlardasın bana kalırsa. Böyle bir delikanlılık yok ben söyleyeyim. Bu kafayla ancak belli bir türü etkilersin.
Çok güzel muhabbet edilir. Yenir, içilir ama o da ne hesap gelince bi tripler bi değişik hallere girmeler. Ver bakıyım şunu dersin. Yok der olmaz. Bi daha istersin ama yok kaya gibi bir inat. En sonunda şu cümle dökülür ağızdan "Kimsin lan sen benim yediğimi içtiğimi ödeyeceksin?" Bu abla bayağı sert girdi olaya. Biraz feministçe yaklaşım olmuş.
HESAP KİTLEYEN
Esas bu hesap konusunda en çok şikayet edilen şey ise hep hesabı sana kitleyen arkadaş.
Bu arkadaşlar her ortamda ortaya çıkar.
Sürekli elleri ceplerindedir ya da hiç bozuğu yoktur. Replikleri hep aynıdır: "Bu seferlik sen öde. Bir dahakine ben öderim." Bu konuda en iyisi Alman usülü diyelim ve fazla kasmadan olayı kapatalım.
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- Lütfi Albayrak
- Hesap meselesi
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