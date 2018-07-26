Sevgilisiz olmanın yeri doldurulamaz 10 avantajı
İster Stranger Things izlersin, ister GOT (Game Of Thrones) veya ikisini de boşverip kendine güzel bir maç açarsın.
Kim karışır? Paşa gönlün bilir.
BAŞKALARININ ORTAMINA KENDİNİ KABUL ETTİRMEK ZORUNDA KALMAZSIN
Sırf sevgilinin arkadaşları olduğu için dedikoducu kızlara ya da hanzo adamlara katlanmak zorunda kalmazsın.
İstediğin ortama, istediğin şekilde girersin.
PARTNERİNLE KAVGA ETMEZSİN
Kumanda kimde kalacak ya da neden kankalarıma soğuk davranıyorsun gibi ömür törpüleyici atışmalara maruz kalmazsın. Kafan hep rahat olur.
PARTNERİNİN AİLESİYLE UĞRAŞMAK ZORUNDA KALMAZSIN
Ağzınla kuş tutsan da yaranamayacağın seni kızlarına/ oğullarına bir türlü layık görmeyen aileyle uğraşmak zorunda kalmazsın.
BÜTÜN YATAK SANA KALIR
İlk bakışta çok küçük bir şeymiş gibi görünse de iki kişilik yatakta tek yatmak büyük bir rahatlıktır. Horlayan da olmaz, elini ayağını ağzına sokan da.
Yayılın yayılabildiğiniz kadar.
SÜREKLI NASIL GÖRÜNDÜĞÜNÜZE DİKKAT ETMEK ZORUNDA KALMAZSINIZ
Kendinize partneriniz için sürekli çeki düzen vermek zorunda kalmazsınız.
Ne de olsa vücudunuzu sizden başka kimse görmeyecek. Ne gerek var her gün yıkanmaya.
DAHA RAHAT PARA BİRİKTİREBİLİRSİNİZ
Sürekli sinemaya, yemeğe ya da hediyelere para harcamak zorunda kalmazsınız. Bunlara dökeceğiniz parayı cebinize atarak yazın rahatlıkla bir tatile çıkabilirsiniz.
KISKANÇLIK KRİZLERİYLE UĞRAŞMAZSINIZ
İstediğiniz kişiyle istediğiniz zaman konuşabilirsiniz. O kızla konuşma, o çocuğu engelleyeceksin gibi triplerle uğraşmazsınız.
ARKADAŞLARINIZLA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİREBİLİRSİNİZ
Sevgili iyidir ancak dostlar daha iyidir. Sevgiliniz olmasa da dışarı çıkıp dağıtabileceğiniz dostlarınızla eğlencenin dibine vurabilirsiniz.
KENDİNİZE ODAKLANABİLİRSİNİZ
Tek başınaysanız artık iki kişi yerine tek kişiyi düşünüyorsunuz demektir. Bu sebeple boş vakitlerinizde istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. http://storia.me/@Nactrem
NE KADAR OLDU
Passaparola'da "Ö harfi ile başlayan, örümcek tarafından ısırılan süper kahraman?" sorusuna yarışmacı "Öri Potter" diyeli 15 YIL OLDU.
FIKRA
Kadın, eşine sorar; "Ben ölürsem ne kadar sürede evlenirsin?" Eşi, "Toprağın kuruduğu zaman" der. Ve kadın 2 sene sonra ölür.
Eşi her mezarına ziyarete gittiğinde toprağı ıslak görür ve üzgün geri döner.
Ve aylar sonra bir gün mezarlığa giderken kayınçosunu görür, ne yaptığını sorar. O da "Ablamın toprağını suladım oradan geliyorum kurumasın, ölmeden önce vasiyet etti" der. Adam gülerek; "Ah kadınlar.
Kadınlar, öteki dünyadan bu dünyayı yönetirler…" der...
AlkışlıYorum
Evimize giren hırsızın çaldıklarını polise sayıyorum; "İçinde değerli bir şey var sanmış galiba, kilitli makyaj çantamı bir de portatif oyun konsolunu almış" diyerek. O sırada annem araya giriyor, polisi de, beni de koparıyor:
"Boyanıp boyanıp oynasın artık gözü kör olasıca!"
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Sevgilisiz olmanın yeri doldurulamaz 10 avantajı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İş mülakatında istenmeyen davranışlar 25 Temmuz 2018, Çarşamba Hadi iyisiniz Facebak olarak yeni iş görüşmelerine giden ya da iş görüşmelerinden eli boş dönen arkadaşlara iyiliğim...
- Erkeğin gerçekten sevdiğini gösteren işaretler 24 Temmuz 2018, Salı Erkekler her zaman sevdiklerini söylemezler. Fakat bu eylemlerin çoğunu yaparsa, tereddüt etmemelisiniz, seni seviyor. ...
- Canı sıkılan kadın 23 Temmuz 2018, Pazartesi Hemen kaçılması gerekendir. Ne yapacağını bilmeyen sıkıntıdan bir anda mesaj atan, bir atmayan bir tuhaf tiptir....
- Spor salonlarının klişe insanları 22 Temmuz 2018, Pazar Salonun en çok basan adamı: Ergen bodycilerin büyük bir hayranla baktığı bir nevi sürü lideri gururlu adamdır....
- Aşık olduğunda neden garip şeyler yaparsın 21 Temmuz 2018, Cumartesi Aşık olmak genellikle insana ilham verir. Bilim adamları, aşık olduğumuzda davranışlarımızın neden bu kadar büyük...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- İş mülakatında istenmeyen davranışlar
- Erkeğin gerçekten sevdiğini gösteren işaretler
- Canı sıkılan kadın
- Spor salonlarının klişe insanları
- Aşık olduğunda neden garip şeyler yaparsın
- Giden sevgilinin ardından burçların verdiği tepkiler!
- Bir sana hastayım bir de sabah uykusuna
- Kadınların kilolarını gizlemelerine yardımcı olacak yöntemler
- Sevgililerin kavgası
- Sizi zekalarına hayran bıraktıracak çocuklarla girilen muhteşem diyalog