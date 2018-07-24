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  1. Canı sıkılan kadın
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 24 Temmuz 2018, Salı

Erkeğin gerçekten sevdiğini gösteren işaretler

Erkekler her zaman sevdiklerini söylemezler. Fakat bu eylemlerin çoğunu yaparsa, tereddüt etmemelisiniz, seni seviyor.
Sizi ilgiyle dinler:
Erkeklerin çoğunluğu kendileri ve başarıları hakkında konuşmayı reddetmez. Ama bu sevgi dolu bir erkeğin işleyişi değil. Sevgisine çok dikkatle bakıyor ve sorular soruyor çünkü gerçek aşk, bir konuşma çok anlamlı olmasa bile, ilgi ve empati anlamına geliyor.
Arkadaşlarınızı ve ailenizi umursar:
Sevgi dolu bir adam, ailenizi ve arkadaşlarınızı yüreğine götürür çünkü onlar hayatınızın bir parçası. Onlardan hoşlanmayabilir ve hatta bazen onlara saygısızlık edebilir, ancak onlarla iletişim kurmanızı asla yasaklamaz. Yardımına ihtiyacınız varsa her zaman orada olacak.
Seni asla bir konuşma ya da tartışmadan dışlamaz:
Kadınların bir anlaşmazlıktan dışlandığı durumları ne sıklıkla görüyorsunuz. "Ondan uzak durun. Kendi başıma halledebilirim." Sevgi dolu bir insan asla böyle kelimeler söylemez.
Sevgilisine eşit bir kişi olarak davranır ve ona görüşünü ifade etme fırsatını vermeyerek asla onu kızdırmaz.
Her zaman sizin başarınızdan gurur duyuyor ve başkalarına bu konuyu kolayca anlatıyor:
Pek çok erkek, kadınların çeşitli alanlarda hedeflerine ulaşmasından nefret eder. Özellikle de kendileri başarılı olamadıysa. Ama sevecen bir adam sevgilisine bir parçası olarak davranır ve bu yüzden başarılı olduğunda her zaman mutlu olur. Arkadaşlarına bundan bahsetmekten çekinmez.
Onlara sormazsanız bile taviz verir:
Her ilişki uzlaşmaya dayanıyor:
Bazen bir şeyden vazgeçmek ya da bir fedakarlık yapmak zorundayız. Aradaki fark, sevgisiz bir ilişkide, ortaklardan birinin baskısı yüzünden gerçekleşir. Ama bir kadını seven bir erkek her zaman çıkarlarını reddetmeye hazırdır. Karşılıklı hissederse, bunu yapmaktan mutluluk duyar.
Farklı düşünseniz bile fikrinize saygı gösterir ve kabul eder:
"2 kelime var: Benim ve yanlış kelimeleri!" Bazı erkekler bu kelimeleri sizinle aynı fikirde bile olsa inatçılığından kullanır. Halbuki seven erkek ayrı fikirde bile olsa uygun bir dille anlatmayı sizin fikrinize de saygı duymayı bilir.
Onun önceliği sensin:
Sevgi dolu bir adam her zaman sizin lehinize bir karar verir. Ve sadece seninle vakit geçirmeyi sevdiği için değil, ortak geleceğinizin bir parçası olmak için. Bir kadın bir erkeğe çok yakındır ve onun çıkarlarını da düşünür.

NE KADAR OLDU
Esenler'de bir uyuşturucu satıcısı, baskına gelen polisleri görünce Kuran okumaya başlayalı 4 YIL OLDU.

FIKRA
SARIŞIN umutsuz bir şekilde kocasını arar:
- Bir yapboz yapmaya başladım ama olmuyor. Moralim çok bozuk kocacım...
- Sakin ol sevgilim, bir örnek var mı önünde?
- Evet kutunun üzerinde bir horoz resmi var ama yapamıyorum, bütün parçalar birbirine benziyor!
- Önemli değil hayatım, eve gelince beraber deneriz...
Adam eve döner ve sarışını yapbozun önünde hıçkırıklar içinde bulur:
- Bak sevgilim, gel mısır gevreklerini kutusuna dolduralım ve bundan kimseye bahsetmeyelim.

AlkışlıYorum
- Ya anne bilgisayara bi virüs girmiş temizlemem lazım, ondan bi antivirüs programı arıyorum.
- Yavaş yavaş yerse bilgisayarındakileri o zaman yandın...
- Yok anne öyle yemiyor bu. Sadece hızını yavaşlatıyor...
- Nasıl temizleyeceksin peki?
- Valla bi program buldum bakayım.
- Hmm, olmazsa çamaşır suyu vereyim, tertemiz yapar...
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