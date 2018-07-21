Aşık olduğunda neden garip şeyler yaparsın
Böylece aşık olduğunuzda sarhoş olmanızı sağlıyor?
Bu sinyaller ve gerçek duygular, aşık olduğunuzda kafanızda neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olabilir.
Aşık insanlar sarhoş gibi davranıyorlar.
"Aşk" hormonlarından biri olan oksitosin, vücudu alkol ile aynı şekilde etkiler. Sarhoş insanların etrafındaki herkese sarılmak istediklerini hiç fark ettiniz mi? Oksitosin aynı zamanda "kucaklama hormonu" olarak da adlandırılır çünkü bizi diğer insanlara fiziksel olarak yakın olmak ister.
Aşık insanlar kilo alır ya da kaybeder.
Psikolojide "aşk pound" olarak adlandırılan popüler bir ifade vardır. Birçok çift ilişki başlangıcında kilo alır. Belki de vücudumuzun kullandığı enerjiyi aşırı dengelemeye çalışıyoruz, ya da belki de çoğu kez kafelere ve restoranlara gidiyoruz.
Bu arada bilim adamları, birlikte kilo alan çiftlerin ilişkilerinden daha memnun olduklarını keşfettiler.
Araştırmacılar bunun ortakların daha az baskı hissettikleri ve görünümlerinden dolayı reddedilme korkusu taşıdıklarını düşünmektedir.
Ancak, tüm çiftler kilo almaz. Aşık olan insanlarda üretilen Amerikan oksitosin çalışmaları, açlığı azalttığını ve metabolizmayı düzenlediğini göstermiştir. Yani, mide kelebekleri de kilo verdidiğini gösteriyor olabilir.
Sesleri değişir.
Amerikalı bilim adamları sıra dışı bir çalışma yaptı. Kısa bir süre önce birkaç telefon görüşmesi yapmak için romantik bir ilişki kurmuş olan insanlara sorular sordular. Diğer katılımcılar seslerini dinlediler ve bir arkadaşlarıyla mı yoksa sevgilileriyle konuştuklarını kolayca anlayabiliyorlardı.
Erkek arkadaşları ve kız arkadaşları ile yapılan sohbetler sırasında, kadınların sesleri azaldı ve erkek sesleri daha da yükseldi. Bilim adamları bunun ortakların birbirlerine benzemek için olduğunu düşünüyor.
Aşık olmak bir takıntı ya da bağımlılık gibidir.
Aşık olduğun zamanı düşün. Muhtemelen aşık olduğun kişiyi düşünmeye devam ettin, onlarla mümkün olduğunca fazla zaman harcamak istedin ve arkadaşların takıntılı olduğunu söyledi.
Antropolog Helen E. Fisher, bir insan aşık olduğunda, bir kişinin kokain bağımlılığı olduğu zaman beynin aynı bölümlerinin aktif olduğunu keşfetti. İşte bu yüzden daha çok sevdiğimiz insanlarla birlikte olmak istiyoruz ve birlikte olmadığımızda kendimizi aşağı hissediyoruz.
Aşık insanlar uyuyamazlar.
İsviçreli bilim adamları yaptığı çalışmalarda aşık olan bir kişinin normal bir kişiden bir saat daha az uyuduğunu keşfettiler. Ve katılımcıların hiçbiri yorgun hissetmedi, bu yüzden uyku kalitesi bozulmadı.
Aşık insanların kalpleri göğüslerinden dışarı fırlar.
Terleme, hızlandırılmış kalp atışı, kırmızı yüz...
Bunlar anksiyetenin belirgin belirtileridir. Fakat aslında, romantik bir çekimin gelişiminin başlangıcı, aynı belirtilerle birlikte, kirlilik olarak adlandırılır.
Yani eğer birisinin yüzünü allık yaptığını hissedersen, muhtemelen sana biri aşık oluyordur.
Aşık insanlar şiirler yazmak ve aşk şarkıları söylemek istiyorlar.
Aşık olan insanlar tarafından çok güzel şiirler yazılmıştır! Hollanda'da yapılan çalışmalarda, romantik duyguların analitik düşünceyi bastırdığını, yaratıcı düşünmeyi geliştirdiğini göstermiştir .
Bu yüzden bunu yapmak için iyi bir neden olmasa bile, sevdiğimiz biri için gerçekten orijinal hediyeler veya sürprizler almak istiyoruz.
Aşık olmak hastalıklar için bir tedavidir.
Bazı çalışmalar romantik duygular ile ağrı algısı arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir.
Aşık olan deney katılımcıları dış etkenlere daha zayıf bir tepki gösterdi. İnsanların sevdikleri birinin fotoğraflarına baktıkları orta derecede ağrı yüzde 40 azaldı ve daha yoğun ağrı yüzde 10-15 azaldı. Bilim adamları bunu, katılımcıların dikkatini acılarından sevdiklerine kaydığını belirterek açıklar. Diğer araştırmacılar, bir kişinin aşık olduğu ve doğal bir ağrı kesici olarak davrandığında dopaminin daha hızlı üretildiğini bulmuşlardır.
Yani doktorlar hastalandığımız zaman sevdiğimiz bir şey yapmayı önerdiğinde, önerileri aslında yardımcı olabilir.
Aşk tatlıdır.
Hollandalı bilim adamları ilginç bir çalışma yürüttüler. Katılımcılardan gerçek deneyimleri hakkında bir makale yazmaları istendi: Bir grup aşık olmak, ikinci kıskançlık ve üçüncü nötr hakkında bir şeyler yazdı. Bundan sonra şeker ve su içtiler. Aşk hakkında yazan öğrenciler, yemeklerin tadının daha tatlı olduğunu tahmin ediyordu.
HAFTANIN HABERİ
Bu adaya erkek sinek bile giremez.
Buradan kadın okuyucularıma sesleniyorum: Erkeklerden bıktınız mı? Artık hiçbirine tahammül edemiyor musunuz?
Hiç meraklanmayın, artık Finlandiya'daki bu adaya gidebilecek ve erkeksiz hava sahasına kavuşup kafanızı dinleyebileceksiniz. Böyle yazınca sanki adanın reklamını para karşılığı yapıyormuş gibi oldum ama alakası yok emin olun… Bahsettiğim bu yer Finlandiya'nın küçük kıyı adalarından biri. Girişimci Kristina Roth burada SuperShe adında bir resort kurmuş.
Bu resort'u sizin bildiklerinizden ayıran en önemli özelliği ise erkeklere yasak olması.
Ancak hemcinslerim hemen sinirlenmesin.
Zira adanın erkeklere kapatılış amacı erkek düşmanlığından kaynaklanmıyor.
Şöyle ki Kristina başka yerlerde tatile gittiğinde kadınların kafalarını dinlemeye geldiği resort'larda erkekler yüzünden rahat olamadığını fark etmiş. Çünkü tüm kadınlar ne zaman bir erkek görseler hemen rujlarını sürüp güzel görünmeye çalışıyormuş.
Yani hormonlar, kadınların rahat bir tatil geçirmesine engel oluyormuş.
NE KADAR OLDU
FİFA'dan yalın ayak maça çıkma izni alamayan Hindistanlı futbolcular Dünya Kupası'na katılmaktan vazgeçeli tam 68 yıl oldu.
AlkışlıYorum
Balıkların neredeyse suyun yüzeyinde oynaştığı bir yere, balık tutmaya gittik. Gelenler bilinçli tabii, atıyor oltayı çekiyor ve alıyorlar.
Kızım (4 yaşında) ve ben de deniyoruz. Atıyoruz, çekiyoruz, bakıyoruz ki yem gitmiş. Bir, üç, beş, on beş... Bozuluyorum ama bir umut "Hadi bir daha" diyorum. Ta ki kızım eliyle karşı tarafı göstererek, "Anne buradakiler doymuştur biraz da oradakileri besleyelim" diyene kadar.
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- Lütfi Albayrak
- Aşık olduğunda neden garip şeyler yaparsın
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