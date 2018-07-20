Giden sevgilinin ardından burçların verdiği tepkiler!
Yoksa yıllar geçtikçe sabrınız mı tükendi? Siz ne kadar mücadele etseniz de bu savaşın sonu aslında çoktan belliydi. Yalnızlar kulübüne hoş geldiniz. Bakalım giden sevgili arkasından nasıl tepkiler verdiniz, kalbinize nasıl söz geçirmeyi denediniz ya da paşa paşa geri döndünüz.
ALBÜMLERE TAKILI KALAN YENGEÇLER
Kolay değil tabii ayrılık. Anlıyoruz. Fakat siz o albümlerden kurtulmadıkça, geçmişte yaşayan Yengeçler gibi anılarda kayboldukça işiniz zor, bizden söylemesi. Öğrenemediniz bir türlü önünüze bakıp ilerlemeyi, eskileri unutup zihninizi temizlemeyi. Biraz kafasını kaldırın, etrafınızdaki potansiyel adaylara bakın.
İÇIP İÇİP MESAJ ATAN BALIKLAR
Hop! Çek oradan bir yetmişlik, biraz kavun biraz peynir! Üstüne cila niyetine de bir bira.
Gecenin sonu hayırlar ola! Ne gerek vardı o kadar içmeye, kendinden geçmek isteyen Balıklar gibi şişelere düşmeye. Gördünüz mü bak yine aldınız elinize telefonu, başladınız mesaj atmaya eski sevgilinize. Aklınızdan geçeni yazdınız, duygularınıza hakim olamadınız. Yine hüsrana uğrayıp yeniden içmek için bir neden aradınız.
TAKİP EDEN AKREPLER
E tamam gitti artık? Ne gerek var iz sürmeye, stalk konusunda en iyi hackera taş çıkartan Akrepler gibi peşinden gidip her saniye takip etmeye? Bırakın artık kini, öfkeyi, yaşayın biraz hayatı geldiği gibi. Sizce de kendinizi dizginleme vaktiniz gelmedi mi? Hangi kıza like atmış, kimleri takibe almış, mavi tıkı neden kaldırmış, sabaha kadar acaba kiminle mesajlaşmış? Geçin bunları, atın kafanızdaki intikam planlarını.
FIKRA
Temel çımacı olmuş, ilk kez yurt dışına gitmişti. Gemi Liverpool Limanı'na yanaşırken, Temel iskeledeki İngiliz'e bağırdı:
- Tut şu halatı! İngiliz anlamadı bir şey..
Temel yine bağırdı:
-Tut şu halatı! İngiliz'de yine hareket yok.
Temel ortaokuldaki İngilizcesi ile bağırdı:
- Do you speak English?
'Yes' dedi İngiliz.
Temel öfkeyle bağırdı:
- O zaman tut şu halatı!
AlkışlıYorum
Şakalaşırken canını yaktığım, bu yüzden de bana çok kızan beş yaşındaki yeğenim, duvarda asılı olan antika silahı indirip bana doğrulttu. Silahın boş olduğunu, bu yüzden beni öldüremeyeceğini söylediğimde verdiği cevap gülmekten öldürecekti neredeyse. "Şeytan doldurur şimdi onu..."
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- Lütfi Albayrak
- Giden sevgilinin ardından burçların verdiği tepkiler!
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